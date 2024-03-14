Обучение проходит в интенсивном офлайн режиме, чтобы вы смогли максимально эффективно освоить все необходимые навыки.

Курс построен таким образом, что вы сможете применять полученные навыки не только в сфере трехмерного моделирования, но и в других отраслях, таких как, игровая индустрия, реклама и многое другое.

Курс нацелен на обучающихся среднего профессионального образования (студентов колледжей), студентов высших учебных заведений или для тех, кто хочет получить дополнительные знания и навыки в совершенно новом направлении.