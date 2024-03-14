Академия бизнеса и инновационных технологий приглашает на обучение по трехмерному моделированию и 3d-печати.
«Мы подготовили программу, которая охватывает все основные аспекты трехмерного моделирования и объединяет их в один удобный и понятный курс.»
Обучение проходит в интенсивном офлайн режиме, чтобы вы смогли максимально эффективно освоить все необходимые навыки.
Курс построен таким образом, что вы сможете применять полученные навыки не только в сфере трехмерного моделирования, но и в других отраслях, таких как, игровая индустрия, реклама и многое другое.
Курс нацелен на обучающихся среднего профессионального образования (студентов колледжей), студентов высших учебных заведений или для тех, кто хочет получить дополнительные знания и навыки в совершенно новом направлении.
По окончанию обучения выдается диплом о дополнительном профессиональном образовании.
Срок обучения: 6 месяцев.
Стоимость: 85 000 рублей.
Получаемая квалификация: «Инженер по аддитивным технологиям».
По окончанию курса обучающиеся овладеют следующими навыками:
- научатся работать в основных слайсерах для FDM и DLP принтеров
- смогут ориентировать модель на столе оптимальным образом и настраивать слайсер для наилучшего качества и прочности детали
- научатся читать чужие чертежи
- создавать чертежи
- моделировать в CAD
- грамотно разделять большую модель на части, а затем собирать воедино после печати
- и другое.
Будьте в числе тех, кто создает удивительные виртуальные миры и делает их реальностью! Присоединяйтесь к нашему курсу по 3D-моделированию и начните путешествие в мир творчества и инноваций.
Записаться на курс или получить более подробную информацию можно по номерам приемной комиссии: 8-495-981-56-01, 8-925-755-93-77.
Академия бизнеса и инновационных технологий расположена по адресу: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4 (бизнес-центр), 3 этаж.
Официальные сайты АБИТ-РосНОУ: abit.msk.ru, abit-rosnou.ru
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