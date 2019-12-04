Приходите в магазин «Я Сама» и получайте купоны на 100р, 200р, 500р при сумме чека от 500р, 1000р и 2500р.

В новогоднюю пору уже надо задумываться о подарках, в наших магазинах найдется любая вещь для творчества и рукоделия.

Огромный ассортимент пряжи европейского качества, швейная фурнитура разнообразных производителей, эксклюзивный текстиль и ткани, спицы и крючки.

Для детей, в подарок подойдут наборы по фелтингу(валяние), вальдорфские куклы и наборы для шитья из фетра.

А также в магазинах предлагаются услуги ателье по пошиву и ремонту одежды.



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