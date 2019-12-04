Приходите в магазин «Я Сама» и получайте купоны на 100р, 200р, 500р при сумме чека от 500р, 1000р и 2500р.
В новогоднюю пору уже надо задумываться о подарках, в наших магазинах найдется любая вещь для творчества и рукоделия.
Огромный ассортимент пряжи европейского качества, швейная фурнитура разнообразных производителей, эксклюзивный текстиль и ткани, спицы и крючки.
Для детей, в подарок подойдут наборы по фелтингу(валяние), вальдорфские куклы и наборы для шитья из фетра.
А также в магазинах предлагаются услуги ателье по пошиву и ремонту одежды.
Наш интернет-магазин www.fhobby.ru
Вас ждут в сети магазинов «Я Сама»:
- Зеленоград, Крюково, Привокзальная площадь, дом 1, строение 4, салатовый павильон под эстакадой, телефон 8(499)738-61-31. Часы работы: пн 11:00—20:00, вт-пт 10:00—20:00, сб 10:00—19:00, вс 10:00-18:00
- ТЦ «Детский мир», Корпус 401, вход слева от центрального входа, телефон 8 (499) 762-36-31
Часы работы: пн-пт 10:00—20:00, сб 10:00—19:00, вс 11:00—18:00.
- Москва, Митино (ПРЯЖА). Пятницкое ш., 36/1, 8 (495) 754-67-93
Часы работы с 10:00 до 20:00, без выходных.
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