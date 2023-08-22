26-27 августа и 2 сентября ты бесплатно поплаваешь в бассейне, познакомишься с командой «Swim Shot» и получишь возможность выиграть:

месяц бесплатных тренировок

скидку 50% на 3 месяца

скидку 10% на год.

Тренировки 26-27 августа и 2 сентября с 9:35 до 16:25.

Выбирай удобный день.



Бесплатная тренировка и подарки только по предварительной регистрации: vk.cc/cqd7AU.



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