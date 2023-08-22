Дни открытых дверей в школе плавания «Swim Shot» — 26-27 августа и 2 сентября 22.08.2023 Реклама

26-27 августа и 2 сентября ты бесплатно поплаваешь в бассейне, познакомишься с командой «Swim Shot» и получишь возможность выиграть:

  • месяц бесплатных тренировок
  • скидку 50% на 3 месяца
  • скидку 10% на год.

Тренировки 26-27 августа и 2 сентября с 9:35 до 16:25.
Выбирай удобный день.

Бесплатная тренировка и подарки только по предварительной регистрации: vk.cc/cqd7AU.

Записывай ребёнка (6+) и приходи сам.

Школа плавания «Swim Shot»

Адрес: корпус 1801, «Атак», -1 этаж

Телефон: 8-499-430-55-95

Телеграм, Вконтакте, Инстаграм*

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

Метки:
бассейн, Swim Shot, Корпус 1801
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