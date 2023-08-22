26-27 августа и 2 сентября ты бесплатно поплаваешь в бассейне, познакомишься с командой «Swim Shot» и получишь возможность выиграть:
- месяц бесплатных тренировок
- скидку 50% на 3 месяца
- скидку 10% на год.
Тренировки 26-27 августа и 2 сентября с 9:35 до 16:25.
Выбирай удобный день.
Бесплатная тренировка и подарки только по предварительной регистрации: vk.cc/cqd7AU.
Записывай ребёнка (6+) и приходи сам.
Школа плавания «Swim Shot»
Адрес: корпус 1801, «Атак», -1 этаж
Телефон: 8-499-430-55-95
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После публикации «Зеленоград.ру» в переходе на станции Крюково исправили кривой пандус. Давайте исправим и другие проблемы Новости
Автобусные остановки на Крюковской площади перенесли ближе к вокзалу. Новые места — на схеме Новости
Два автобусных маршрута до Москвы отменят после открытия МЦД. Пассажирам предлагают ехать до метро от станции Крюково Новости
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На Крюковском рынке отказываются возвращать деньги за испорченный товар. Администрация покупателям никак не помогает Новости
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