— Татьяна, вы в седьмой раз собираете в Зеленограде на одной сцене интересные хоровые коллективы. Раньше это был Зеленоградский хоровой конгресс, а почему поменялось название?

— В этом году мы выиграли грант на Всероссийском конкурсе молодежных проектов, и теперь появилась возможность пригласить больше коллективов, в том числе из регионов. Отсюда и новое название. Но суть не поменялась, и наш проект теперь проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. И в этом году мы называемся «Межрегиональный хоровой конгресс».

— Но в начале всё делалось вашими силами?

— Да, силами хора и ректората МИЭТ. И раньше мы встречались с разными музыкальными коллективами на нашей сцене, но в 2011 году появилась идея конгресса. И с тех пор мы почти каждый год проводим хоровые конгрессы.

— Почему «конгресс»? А не, скажем, фестиваль?

— Это некое собрание, съезд. Мы не соревнуемся, а показываем интересную работу: кто что умеет, кто что любит и исполняет. Все коллективы обычно сидят в зале, слушают друг друга, у нас тёплая творческая атмосфера, близкая к творческой встрече.