2 декабря в 16:00 в Доме культуры МИЭТ состоится Межрегиональный хоровой конгресс. Уже седьмой год на зеленоградской сцене собираются хоровые коллективы — разные и по-своему необычные и интересные, — но на этот раз будет нечто грандиозное. Выступят девять хоров, а в финале споют все вместе. Вход для зрителей свободный, приглашаются все желающие. Накануне этого события мы поговорили с его идейной вдохновительницей, организатором, бессменным художественным руководителем студенческого хора МИЭТ Татьяной Федотовой.
— Татьяна, вы в седьмой раз собираете в Зеленограде на одной сцене интересные хоровые коллективы. Раньше это был Зеленоградский хоровой конгресс, а почему поменялось название?
— В этом году мы выиграли грант на Всероссийском конкурсе молодежных проектов, и теперь появилась возможность пригласить больше коллективов, в том числе из регионов. Отсюда и новое название. Но суть не поменялась, и наш проект теперь проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. И в этом году мы называемся «Межрегиональный хоровой конгресс».
— Но в начале всё делалось вашими силами?
— Да, силами хора и ректората МИЭТ. И раньше мы встречались с разными музыкальными коллективами на нашей сцене, но в 2011 году появилась идея конгресса. И с тех пор мы почти каждый год проводим хоровые конгрессы.
— Почему «конгресс»? А не, скажем, фестиваль?
— Это некое собрание, съезд. Мы не соревнуемся, а показываем интересную работу: кто что умеет, кто что любит и исполняет. Все коллективы обычно сидят в зале, слушают друг друга, у нас тёплая творческая атмосфера, близкая к творческой встрече.
— Каковы требования к участникам? Или к составу хоров?
— Жестких требований нет. Главное, чтобы коллектив был интересный, чтобы публика заинтересовалась им. У нас в разные годы были разные хоры. Я всегда приглашаю какие-то уникальные — на мой взгляд — коллективы. Например, хор Бориса Тараканова, Академический мужской хор МИФИ, хор Физтеха, много других интересных хоров.
Это может быть и большой хор, и небольшой вокальный ансамбль, и взрослый, и детский коллектив. Мы стараемся показать разные грани хорового искусства.
— Расскажите об участниках конгресса.
— Наш коллектив — Академический студенческий хор Национального исследовательского университета МИЭТ. Приедет женский хор музыкального колледжа МГИМ им. А.Г. Шнитке под руководством Александра Цимбалова. Академический хор «Ковчег» под руководством Андрея Чернецова. Все у нас знают этот хор.
Еще приедет очень интересный коллектив — хор Финансового университета при правительстве РФ, руководитель Наталья Шелковская. Они ставят разные музыкальные эксперименты, делают постановки. Приезжает хор Московского политехнического университета под руководством Натальи Чумаковой. Они у нас уже были однажды, назвались тогда хором университета печати. Также выступят молодежный ансамбль «Vita Nova» — Культурный центр «Зеленоград», руководитель Сергей Марков. Хор «Акварель» Детской школы искусств имени С.П. Дягилева, руководитель Маргарита Тужикова. Хор «A Posteriori» под руководством Даниила Кучмы — тоже необычный экспериментирующий коллектив. Хор «Secundum» Тверского государственного университета под руководством Ольги Большаковой. У нас девять коллективов в этом году. Это действительно много!
Подробно познакомиться с каждым коллективом можно в группе конгресса «Вконтакте» и на сайте хора МИЭТ.
— Будет ли традиционный сводный хор, когда все приехавшие коллективы поют вместе? Наверное, это будет грандиозно.
— Обязательно! Что именно будем петь — пусть останется сюрпризом для публики. Концерт будет, конечно, большой, не меньше двух часов. Но никто из зрителей обычно не устаёт.
— Что будут петь? Вообще, как подбирается репертуар участников?
— Мы просим привозить разножанровые программы, чтобы зрителям было интересно. Не только знатокам академического хорового искусства, а в том числе и людям, не имеющим академической хоровой подготовки, но любящим музыку.
Конечно, будет и классика, и Шуберт, и Моцарт, и народная музыка. Но прозвучат и хоровые переложения популярных песен, и рок-обработки, и всякие не менее интересные вещи. Пускай программа останется пока в секрете. У всех девяти хоров есть своя изюминка. И это не только статичное пение на станках — будут сценические постановки. У нас можно и повеселиться, и какие-то шуточные произведения исполнить.
— Как вы оцениваете акустику зала ДК МИЭТ?
— Конечно, он строился не под хоровые концерты — это не Рахманиновский зал консерватории, а актовый зал вуза, — но акустика у нас неплохая. Можно и полноценным хоровым звуком петь, и позволить себе разные акустические эксперименты. Хоры всегда поют живым голосом, без микрофонов и подзвучек.
— Как живет хор МИЭТа? С каких факультетов чаще приходят в ваш хор?
— Нашему хору весной исполнилось 18 лет — совершеннолетие наступило, как я шучу. Неплохо живем, весело. Вот хватает сил организовывать такие крупные мероприятия. Участвуем в конкурсах. Хотим выехать куда-нибудь на гастроли — несколько лет не ездили, надо уже выбраться.
А поют в хоре в большинстве своем студенты технических факультетов. Есть немного ребят и с факультетов дизайна, факультета иностранных языков, с экономического, но в основном технари.
— Уже поющие? Или у вас нет строгого отбора?
— Мы учим петь. Поэтому ребята ходят на хор с большим желанием. Плюс, у нас разнообразный репертуар, который мы обсуждаем вместе. Например, в прошлом году мы делали попурри из песен группы Queen — очень интересно вышло, украсили движениями, получился хороший сценический номер.
В нашем хоре главное — желание и, наверное, целеустремленность. Разные ребята в хоре, есть и пришедшие совсем без опыта. Человек не занимался музыкой, не пел в хоре, не знает нот — но у него прекрасный голос. И (или) он легко «хватает» мелодию.
Голос — дело такое, развивается практикой. Для хора важнее всего чистая интонация. Вокальные навыки мы стараемся давать репетициях. Бывает, и сольные вокальные концерты готовим, и занимаемся с ребятами индивидуально. Не так, конечно, как в вокальных студиях, но такая работа ведется. А ребята все больше отмечают, что голоса у них развиваются.
— Девушек больше, как это бывает в вузах?
— Как раз это не про наш хор, с мужским составом все нормально. Но мужские голоса, конечно, всегда нужны. Как и женские. Много людей в хоре никогда не бывает. Чем больше хор, тем он мощнее и полнозвучнее.
— Случается, что выпускники продолжают петь в хоре?
— Выпускники обязательно поют. Мы стараемся всячески поддерживать тех, кто уже окончил МИЭТ и остался в Зеленограде, но все-таки многие уезжают жить и работать в Москву. Иногда уходят из хора по семейным обстоятельствам, а потом возвращаются — например, молодыми мамами. Я рада этому. Плюс, даже если уйти на несколько лет, хоровой опыт уже есть, он никуда не денется.
У нас есть ребята — то есть, конечно, они для меня ребята, а так давно состоявшиеся люди, — которые поют с основания хора. Они, соответственно, примерно вдвое старше хористов-первокурсников.
— Расскажите о себе. Хотелось бы ближе познакомиться с создательницей и хора МИЭТа, и организатором хоровых конгрессов
— С рождения живу в Зеленограде. Родители после института были направлены по распределению на работу в молодой город электроники. Окончила музыкальную школу №53, ныне имени Мусоргского. Затем Московский государственный институт культуры уже по дирижерско-хоровому направлению, а до этого — МИЭТ по специальности «маркетинг-менеджмент».
Я уже работала в МИЭТе как преподаватель и, заканчивая в этот момент Институт культуры, общаясь со многими хорами, видя студенческую хоровую жизнь, подумала, что в нашем вузе обязательно должен быть хор. И кто, как не я, работая здесь и учась на дирижера-хоровика, его откроет? Так и получилось. Идею поддержали и руководство вуза, и Михаил Сергеевич Латков, тогда директор ДК МИЭТ. Все очень удачно сложилось. Нашлись и помещения, и возможности, — и хор с гордостью представляет название своего вуза.
Приглашаю всех 2 декабря в МИЭТ на большой музыкальный праздник — Межрегиональный хоровой конгресс!
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