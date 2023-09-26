Детский театр «Крылья» приглашает всех жителей Зеленограда на музыкальные спектакли, которые будут проходить в ДК «Метролог» (Менделеево) с 27 сентября по 29 октября. Вход — по бесплатным билетам.
Окунитесь в удивительный мир музыкальных спектаклей!
Яркие, добрые, философские сказки будут интересны и взрослым, и самым маленьким зрителям.
Бесплатные билеты: можно заказать на сайте http://teatrkrylja.ru.
В детском театре «Крылья» будут рады видеть вас.
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Театр — это место, где вырастают КРЫЛЬЯ!
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена
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