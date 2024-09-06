Подготовка к школе — важный этап в жизни ребенка, когда формируется интерес к знаниям и мотивация к учебе. В «Талант-клубе» это целый комплекс занятий. Развитие речи предполагает знакомство с природой, окружающим миром, книгами.

Дети учатся составлять рассказы по картинкам, анализировать слова с разной звуковой конструкцией, различать гласные, твердые и мягкие согласные буквы, знакомятся со слогами и ударениями, всеми буквами алфавита и обучаются чтению. На занятиях по математике знакомятся с геометрическими фигурами, величиной предметов, учатся ориентироваться во времени и пространстве, изучают числа, учатся писать цифры и примеры, решают простые логические и арифметические задачи. На занятиях по художественному творчеству учатся лепке, рисованию, оригами, аппликации, конструированию.

Интеллектуальное развитие

Все мы с вами хотим, чтобы наши дети были успешными, грамотными, свободно применяли полученные в школе знания, смогли реализовать свой потенциал и определить вектор развития в современном мире.

Однако из-за активного использования гаджетов и постоянного нахождения в виртуальном пространстве, дети не имеют возможности полноценно развивать свои интеллектуальные и образовательные навыки.