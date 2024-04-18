Дата и время: 12 мая, начало в 12:00

Адрес: деревня Рузино (Гора), МО, г. о. Химки, ул. Полевая, дом 1А, Покровский храм

Координаты для навигатора: широта 55°56'37"N (55.943624), долгота 37°11'42"E (37.194973)

Узнать подробности и задать вопросы о празднике можно в Телеграме.

Участие бесплатное.

Организационный совет по строительству Храма — Памятника битве под Москвой 1941-1942 гг.: