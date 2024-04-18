Приглашают всех! С друзьями и с детьми — приходите 12 мая на детский праздник в честь празднования 79-й годовщины победы в Великой отечественной войне в деревню Рузино, к Покровскому храму. Устроители запланировали игры, мастер-классы, шоу радиоуправляемых моделей самолетов, военно-исторические и творческие постановки, катание на лошадях, обед полевой кухни и многое другое. Подробнее.
- Крестный ход и молитва о усопших воинах.
- Возложение цветов на могилу Неизвестного солдата у Поклонного креста.
- Торжественное открытие. Выступления ветеранов.
- Концерт. В программе выступления творческих коллективов Москвы и Московской области, лауреатов всероссийских и международных конкурсов.
- Выступление автора и исполнителя, лауреата конкурсов православно-патриотической песни, священника Андрея Гурова. Песни отца Андрея — о России, вере, любви и милосердии.
- Выступление Хореографического коллектива «Виктория».
- Обед полевой кухни.
- Шоу-программа высшего пилотажа радиоуправляемых моделей самолетов с участием призеров чемпионата России.
- Конное представление «От Рузино до Берлина…» кавалерийского клуба «Доваторцы».
- Клуб исторической реконструкции «Будимир».
- Музей военной формы и оружия времен ВОВ.
- Работа с миноискателями и интерактивный тир.
- Мастер-классы для детей и взрослых.
- Командная игра «Зарница» и развлекательная программа для детей.
- Катание на лошадях, батут, шарики.
- И многое другое.
Дата и время: 12 мая, начало в 12:00
Адрес: деревня Рузино (Гора), МО, г. о. Химки, ул. Полевая, дом 1А, Покровский храм
Координаты для навигатора: широта 55°56'37"N (55.943624), долгота 37°11'42"E (37.194973)
Узнать подробности и задать вопросы о празднике можно в Телеграме.
Участие бесплатное.
Организационный совет по строительству Храма — Памятника битве под Москвой 1941-1942 гг.:
- телефон — 8-980-145-45-40
- почта — orgsovet.pokrov@yandex.ru
- сайт.