Детский клуб «Достигайка» — выбор родителей, которым важно интеллектуальное и эстетическое развитие ребёнка 19.08.2022 ZELENOGRAD.RU
«Достигайка» приглашает детей от 9 месяцев до 7 лет в свой уютный клуб. Индивидуальный подход к каждому ребёнку, чуткое отношение педагогов, авторские конспекты, проверенные временем, большое количество разнообразных курсов!

Предлагаются:

  • мини-сад
  • комплексное развитие
  • занятия для малышей с 9 месяцев
  • подготовка к школе
  • английский язык
  • чтение
  • рисование
  • изо-лепка
  • кукольный театр и многое другое!

Адрес: Андреевка, ЖК" Первый Андреевский", корпус 3 (напротив гипермаркета «Ашан») .
Телефон для связи: 8-991-616-81-66

Добавляйтесь в друзья, вы узнаете много полезного и интересного!
Развивайте детей вместе с «Достигайкой»!

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Метки:
детский сад, образование и обучение
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