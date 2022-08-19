«Достигайка» приглашает детей от 9 месяцев до 7 лет в свой уютный клуб. Индивидуальный подход к каждому ребёнку, чуткое отношение педагогов, авторские конспекты, проверенные временем, большое количество разнообразных курсов!
Предлагаются:
- мини-сад
- комплексное развитие
- занятия для малышей с 9 месяцев
- подготовка к школе
- английский язык
- чтение
- рисование
- изо-лепка
- кукольный театр и многое другое!
Адрес: Андреевка, ЖК" Первый Андреевский", корпус 3 (напротив гипермаркета «Ашан») .
Телефон для связи: 8-991-616-81-66
Добавляйтесь в друзья, вы узнаете много полезного и интересного!
Развивайте детей вместе с «Достигайкой»!
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Детский клуб «Достигайка» — выбор родителей, которым важно интеллектуальное и эстетическое развитие ребёнка Реклама
Какую школу выбрать в Зеленограде для первоклассника, чтобы он хотел учиться сам. И потом не пришлось бы нанимать репетиторов Реклама
В Чёрном озере запретили купаться из-за плохого качества воды. А вот где ещё можно купаться и отдыхать возле воды: пляжи, пруды и озера Зеленограда Гид
Объявлен набор детей от четырёх лет в образовательный детский центр «Талант-клуб» в Зеленограде. Где он находится, как устроен, и чему там учат Партнёрский материал
Из жизни крюковского школьника в 1960-е: мир во всём мире, пионерские переживания, ложь комсомола и авторитет директора — в воспоминаниях местного жителя Николая Нибура Истории
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: коробки для круглой и квадратной пиццы, печать на камне и стекле, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
Семейная начальная школа по советским учебникам. Как она устроена, в чем её плюсы, и почему родителям не надо сидеть с детьми над домашними заданиями Партнёрский материал
Пешеходную зону через 4-й микрорайон решили благоустроить вместе с прилегающими дорожками и дворами Новости
Готовимся к школе вместе с магазином «Клякса» в 4-м микрорайоне. Большой и яркий выбор качественных канцелярских товаров — и не только, доступные цены Реклама
Дату открытия первого магазина сети «Чижик» с продуктами «по улётным ценам» в Зеленограде перенесли Новости