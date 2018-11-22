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Детские новогодние ёлки в ресторане «Брецель» 22.11.2018 ресторан «Брецель» Реклама

3, 4, 5 и 6 января в ресторане «Брецель» пройдут новогодние представления для детей. Маленьких гостей ждут интерактивные спектакли «Новогодний штурвал».

Сюжет интерактивного спектакля: «Один пират узнал о древней легенде, по которой у Деда Мороза тоже есть Сокровища. Ведь он, откуда-то берет подарки и каждый год, уже много лет подряд дарит их детям во всем мире.

Приплыть на этот засекреченный остров можно, если вместо обычного руля стоит новогодний штурвал! Капитан зовет всех на борт, чтобы найти новогодний штурвал и приплыть на таинственный остров с сокровищами.

Удастся ли ребятам побороть пирата и спасти новогодние подарки? Конечно, ведь им будут помогать сам Дед Мороз со Снегурочкой!"

Возрастные ограничения: от 2 лет
Начало представления: 13:00
Стоимость билета с подарком: 950 рублей

Зеленоград, корпус 1130
+7 495 233 00 34

www.brecel.ru

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