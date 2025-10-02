Мечтаете о футбольном прогрессе и незабываемых впечатлениях? «Спартак» приглашает на интенсивные футбольные сборы от «Спартак Юниор», которые пройдут с 25-го октября по 1-е ноября в комфортабельном отеле «Гринвуд»!

Это уникальная возможность поднять свой уровень игры, получить ценные знания и отлично провести время в компании единомышленников.



Стоимость 55.000



Отель «Гринвуд» www.hotelgreenwood.ru предоставит все условия для комфортного проживания и эффективных тренировок.