29-30 сентября всех женщин нашего прекрасного города ТОНУС клуб приглашает на Дни открытых Дверей! А 30 сентября по случаю нашего 6-летия мы вместе с вами будем отмечать День Рождения клуба! По 30 сентября включительно можно приобрести специальный праздничный абонемент «С Днем Рождения!» всего за 5900 рублей! Такого никогда не было и больше не будет!
ТОНУС клуб находится на Центральном проспекте в корпусе 445. На протяжении уже 6 лет ТОНУС-КЛУБ® помогает женщинам стать счастливее, улучшить свое здоровье, приобрести хорошую фигуру и уверенность в себе. И наше единственное желание в День Рождения, чтобы таких женщин стало как можно больше! В этот раз мы решили подарить своим клиентам настоящий праздник в честь Дня Рождения ТОНУС-КЛУБ® 30 сентября!
В субботу и воскресенье 29-30 сентябряТОНУС-КЛУБ® откроет свои двери для всех, кто захочет разделить радость нашего Дня Рождения и прийти вместе со своими подругами на праздник. Новички смогут попробовать все абсолютно БЕСПЛАТНО. Пробное занятие проведут наши лучшие инструкторы и подарок каждой гарантирован! И, конечно же, акции и самые соблазнительные цены на абонементы и другие услуги!
10.00-12.00 — викторина с розыгрышем призов, беспроигрышная лотерея
10.30 и 13.00 — открытый урок ШКОЛЫ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ (30 мин) — проведет нутрициолог Светлана Владимировна Новицкая
11.30 и 13.30 — презентация новых программ «осеннее SPAсение» (30 мин) — проведет косметолог-массажист Надежда Гайдаренко
11.00-13.00 — презентация новых услуг: перманентный макияж «пудровое напыление», визаж — проведет косметолог-визажист Вероника Веснина
12.00-14.00 — вручение подарков, фотосессия
13.00-14.00 — шоу-презентация новых тренировок — от наших ведущих инструкторов Натальи Малковой и Елены Дьяченко
с 14.00 — фуршет, чаепитие и неформальное общение
Внимание! Только один день — 30 сентября с 10 до 15ч любая женщина сможет воспользоваться уникальным шансом и определить свой биологический возраст у нашего нутрициолога абсолютно БЕСПЛАТНО!
Елена Бережная, Олимпийская чемпионка по фигурному катанию:
«Я с удовольствием обращаюсь к вам с пожеланием присоединиться к празднованию Дня Рождения Европейской сети женских клубов ТОНУС-КЛУБ®, чтобы разделить этот день со своими клиентами и друзьями, отлично провести время в атмосфере праздника и веселья. Не могу лично присутствовать на мероприятии, но поздравляю всех клиентов и сотрудников с 16-летием сети, желаю процветания и исполнения всех желаний! Гарантирую, что каждый получит истинное удовольствие от праздника!»
ТОНУС-КЛУБ®
Москва, г. Зеленоград, корпус 445
Тел. 8(909)150-11-00
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
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