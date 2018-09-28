ТОНУС клуб находится на Центральном проспекте в корпусе 445. На протяжении уже 6 лет ТОНУС-КЛУБ® помогает женщинам стать счастливее, улучшить свое здоровье, приобрести хорошую фигуру и уверенность в себе. И наше единственное желание в День Рождения, чтобы таких женщин стало как можно больше! В этот раз мы решили подарить своим клиентам настоящий праздник в честь Дня Рождения ТОНУС-КЛУБ® 30 сентября!

В субботу и воскресенье 29-30 сентябряТОНУС-КЛУБ® откроет свои двери для всех, кто захочет разделить радость нашего Дня Рождения и прийти вместе со своими подругами на праздник. Новички смогут попробовать все абсолютно БЕСПЛАТНО. Пробное занятие проведут наши лучшие инструкторы и подарок каждой гарантирован! И, конечно же, акции и самые соблазнительные цены на абонементы и другие услуги!