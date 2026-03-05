В ассортименте — тюльпаны, розы, хризантемы, лилии и сезонные композиции. Для особого случая доступны монобукеты из 101 розы. Также флористы собирают индивидуальные букеты с учётом пожеланий по цвету, оформлению и бюджету. Всегда есть готовые шикарные решения.