Цветы к 8 марта с круглосуточной доставкой в Зеленограде 05.03.2026 Реклама ИП ТОРОПКИН Н.В. ИНН:504419287257 erid:2Vtzquinjbi

К 8 марта магазин «Мистический цветок | Mystic Flower» подготовил свежие цветы и праздничные букеты для мам, бабушек, коллег и любимых женщин. Магазин работает 24/7, поэтому оформить заказ можно в удобное время.

В ассортименте — тюльпаны, розы, хризантемы, лилии и сезонные композиции. Для особого случая доступны монобукеты из 101 розы. Также флористы собирают индивидуальные букеты с учётом пожеланий по цвету, оформлению и бюджету. Всегда есть готовые шикарные решения.


Доставка по Зеленограду, Сходне, Химкам, Москве осуществляется в согласованные интервалы времени. Заказ можно оформить через личные сообщения или по телефону.

Телеграм: https://t.me/mysticflowers
MAX: https://max.ru/join/JKMQlvbKY7q0U1lbP_9PGaVmIotezmDXel16Jc2ATMw

Жилинская улица 23, Андреевка (рядом магазин «Кекс»)
Зеленоград, к2036

Реклама
Реклама
Подняться на Килиманджаро, не вставая со стула — опытный альпинист покажет красивые снимки горных маршрутов и поделится историями Новости
Цветы к 8 марта с круглосуточной доставкой в Зеленограде Реклама
Вандалы разгромили несколько автобусных остановок в центре города Новости
Стая агрессивных бездомных собак нападает на прохожих в 6-м микрорайоне. Жители просят их отловить Новости
Предзаказ подарков в Flow Lab: букеты и клубника в шоколаде по выгодной цене Реклама
Спектакль «Снежная королева» покажут в Андреевке — зимний репертуар закроют красивой сказкой 15 марта Новости
К 8 Марта сотрудницы зеленоградских технологических предприятий устроили конкурс «А ну-ка, техно-девушки» Новости
Попробуйте гончарное дело в мастерской «Гранат» Реклама
Украл почти 400 пачек сигарет и попался: в Зеленограде задержали подозреваемого в краже из магазина Новости
На маркете товаров ручной работы «Встреча» пройдет благотворительная акция помощи котикам Новости
Обзор дома в комплектации «под тапочки» под Зеленоградом: заезжай и живи Реклама
Певец Shaman выступит в Зеленограде — концерт в мае, билеты уже продаются Новости
Москва начала экономить: чиновников сократят, часть проектов отложат Новости
Под видом «замены домофона» мошенники выманили у зеленоградца 800 тысяч — подозреваемого задержали Новости
День красоты и стиля устроят для зеленоградцев старшего возраста — 6 марта в центре московского долголетия «Силино» Новости
Участников проекта «Сказки на ночь» познакомят с фольклором Дальнего Востока — на встречу 14 марта в 20-м микрорайоне идет запись Новости
Светофор на переходе возле роддома заработал спустя год после обещаний Новости
Бенто-ланчи и розыгрыш к 8 марта в ресторане «Инари-ками» Реклама
Роботы из Зеленограда первыми в мире начали работать инспекторами на Крайнем Севере Новости
Выросла стоимость проезда по ЦКАД и по М-11 Новости
8 марта с Розовые Розы — цветы, которые говорят о любви Реклама
Главный архитектор Зеленограда: как Игорь Покровский создавал облик города. К столетию со дня рождения Истории
Новая площадка «Алабушево 2» зеленоградской особой экономической зоны расположится между тремя жилыми районами Новости
Десять новых боксов для старых вещей поставили в разных районах города Новости
Две сборные краеведческие экскурсии проведет Музей Зеленограда: история города сложится от каменного века до современности — 15 и 28 марта Новости
На воняющем мусорном полигоне «Нева» прошёл обыск, а следственный комитет повторно возбудил уголовное дело и ведёт приём пострадавших Новости
Девятиклассникам добавят устный экзамен по истории — он станет ещё одним допуском к ОГЭ Новости
Мастер-классы по рукоделию пройдут на маркете «Встреча» Новости
Рок-звезда от антропологии Станислав Дробышевский выступит в лектории «Наукоград» Новости
Сосиску с гвоздями нашли в Крюково Новости
Пятьсот человек выстроились в слово «Зеленоград», отмечая день рождения нашего города Новости
Весь март в магазинах «Я Сама» Зеленоград — скидки до 40% на плательные ткани Реклама
Митинг по вопросам экологии проведёт КПРФ в центре Зеленограда Новости
Зеленограду исполнилось 68 лет — поздравляем любимый город с днем рождения! Новости
Подбор индивидуальных дегустационных сетов и эксклюзивные ароматы в Зеленограде Реклама
Выступление ансамбля «Березка» состоится в Зеленограде — коллектив носит титул национального достояния России Новости
Пешеход пострадал при столкновении двух автомобилей Новости
Продавца оштрафовали за продажу алкоголя подросткам Новости
Акция к 8 марта в клинике косметологии EsteMedika Реклама
Закрылась «Пятёрочка» на улице Андреевка Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру