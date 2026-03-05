К 8 марта магазин «Мистический цветок | Mystic Flower» подготовил свежие цветы и праздничные букеты для мам, бабушек, коллег и любимых женщин. Магазин работает 24/7, поэтому оформить заказ можно в удобное время.
В ассортименте — тюльпаны, розы, хризантемы, лилии и сезонные композиции. Для особого случая доступны монобукеты из 101 розы. Также флористы собирают индивидуальные букеты с учётом пожеланий по цвету, оформлению и бюджету. Всегда есть готовые шикарные решения.
Доставка по Зеленограду, Сходне, Химкам, Москве осуществляется в согласованные интервалы времени. Заказ можно оформить через личные сообщения или по телефону.
Подняться на Килиманджаро, не вставая со стула — опытный альпинист покажет красивые снимки горных маршрутов и поделится историями Новости
Спектакль «Снежная королева» покажут в Андреевке — зимний репертуар закроют красивой сказкой 15 марта Новости
К 8 Марта сотрудницы зеленоградских технологических предприятий устроили конкурс «А ну-ка, техно-девушки» Новости
Украл почти 400 пачек сигарет и попался: в Зеленограде задержали подозреваемого в краже из магазина Новости
Под видом «замены домофона» мошенники выманили у зеленоградца 800 тысяч — подозреваемого задержали Новости
День красоты и стиля устроят для зеленоградцев старшего возраста — 6 марта в центре московского долголетия «Силино» Новости
Главный архитектор Зеленограда: как Игорь Покровский создавал облик города. К столетию со дня рождения Истории
Новая площадка «Алабушево 2» зеленоградской особой экономической зоны расположится между тремя жилыми районами Новости
Две сборные краеведческие экскурсии проведет Музей Зеленограда: история города сложится от каменного века до современности — 15 и 28 марта Новости
На воняющем мусорном полигоне «Нева» прошёл обыск, а следственный комитет повторно возбудил уголовное дело и ведёт приём пострадавших Новости