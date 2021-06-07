12 июня отмечается праздник — всемирный день вязания. Магазин «Я Сама» поздравляет всех, кто любит вязать спицами или крючком. А вы знали, что этот день празднуют довольно необычно? Рукодельницы объединяются в городах по всему миру и занимаются любимым хобби. Кстати, в некоторых странах принято отдавать связанные вещи на благотворительность.
Магазины «Я Сама» считают это прекрасной идеей и объявляют акцию. Только один день — 12 июня скидка 20% на пряжу и все аксессуары для вязания спицами и крючками.
Вас ждут по адресам:
- Зеленоград, Привокзальная площадь (павильон со стороны торца ТЦ Зеленоградский), телефон 8-499-738-61-31
- Зеленоград, площадь Юности, дом 4, телефон 8-499-762-36-31
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