Интернет наполнен спорами — эффективно ли айкидо как искусство или умение боя, и надо ли приводить на такие занятия ребенка, чтобы научить его себя защищать. Разбирались в этом вопросе вместе с преподавателем айкидо, инструктором зеленоградского клуба айкидо «Сёрюкай» Евгением Пугачёвым. А заодно поговорили о расширении клуба и новых возможностях.
— Айкидо — это умение нападать и защищаться в драке, при угрозе жизни?
— Я бы ответил: «И это тоже». Мы изучаем боевые приемы, всевозможные захваты, тактические элементы и так далее. Если человек пришёл заниматься единоборством, у него как минимум есть цель — уметь постоять за себя. Отрабатывая каждый прием, мы должны постоянно думать о том, как это может помочь в экстренной ситуации, как это работает, как сделать так, чтобы мы вышли победителем из схватки. Но это лишь средство, а не цель айкидо.
— Какова же цель?
— Главная цель восточных единоборств в целом и айкидо в частности, в современном мире, — это самосовершенствование. Нам же, к счастью, не нужно каждый день в буквальном смысле биться за свою жизнь и физически защищаться от нападений. Айкидо дает внутреннюю культуру, очень большое внутреннее развитие. Это не агрессивное единоборство.
Да, мы изучаем боевые приемы и всевозможные захваты, но главная наша задача — гармоничное развитие спортсмена. Я бы вообще назвал айкидо спортом интеллигенции. Потому что это не только развитие своего тела, а развитие человека в принципе. Хотя, конечно, многие родители приводят к нам детей именно с целью физического воспитания — развития координации, ловкости, гибкости.
— А если вдруг придется защищаться? У человека, владеющего приёмами, в любом случае преимущество?
— Мы не готовим каких-то супербойцов и убийц, у нас изначально другие цели. А приоритет в любом случае будет у человека, который физически подготовлен. Вот два человека: один целый день сидит за компьютером, а второй — из сборной по волейболу. У кого из них больше шансов выстоять в какой-то экстренной ситуации? Естественно, у волейболиста — у него, как минимум, поставлен гасящий удар.
Теперь давайте представим, что человек, занимающийся спортом, ещё и задумывается о том, как вести себя в экстренной ситуации. А мы это постоянно продумываем. Вот идёт удар. Куда надо двигаться? Куда предпочтительнее смещаться — на грудь или за спину? Все, кто занимаются единоборствами, знают, что приоритетное направление движения — за спину, потому что это мёртвая зона для противника. Это простейший пример, чтобы показать — если человек занимается не просто спортом, а единоборствами, то это, бесспорно, повлияет на его возможности, на защиту себя в какой-то экстренной ситуации.
— Почему тогда вообще спорят, эффективно ли айкидо как боевое искусство?
— Я думаю, что это связано с отсутствием соревнований в айкидо. И, как следствие, нам остаётся только мысленный эксперимент.
— И всё-таки, что бы вы посоветовали людям, которые хотят стать ну просто супербойцами? Или сделать таковыми своих детей.
— Самый классный боец — это уличный боец. Никакой спортсмен не сравнится с человеком, который прошел миллионы уличных стычек и остался жив. Известный боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов в интервью говорил, что три месяца подготовки ничто по сравнению с двадцатью пятью минутами в клетке. Реальный бой дает гораздо больше опыта, чем любая тренировка.
Другой вопрос, что если всё время проводить спарринги в полную силу — это в любом случае отразится на здоровье человека. А тем более, ребенка. Как говорит мастер боевых искусств Сергей Бадюк: «Никто еще не доказал, что получать удары в неокрепшую голову, — это полезно для здоровья». Поэтому — думайте, какие у вас цели и приоритеты.
— Как вы занимаетесь с детьми? Какие приёмы они отрабатывают?
— Если говорить о самых младших — 6-9 лет — это изучение приемов через игровые формы, всевозможные передвижения, подражания животным. Это нравится детям, даёт хорошую физическую нагрузку. И при этом им не скучно. И легко переплетается с необходимыми упражнениями на страховку. Очень важно, чтобы к подростковому возрасту дети уже абсолютно спокойно страховались. Это и безопасность, плюс детям интересно выполнять всякие акробатические упражнения.
— Что такое «страховка» в айкидо?
— Это очень широкое понятие. Если говорить о детях, то в основном это искусство перекатов. Чтобы ребенок абсолютно спокойно падал и не отбивался. Грубо говоря, это набор акробатических упражнений.
— С младшими понятно. А как строятся тренировки у детей постарше и подростков, если они начали заниматься в детстве? Какие у них достижения?
— Как правило, если ребенок пришел в 6 лет, к 10 годам он имеет желтый пояс. Он знает 20-30 техник. Младший возраст кончился, переходим в возрастную группу 10-14 лет. К этому моменту дети у меня уже абсолютно свободно страхуются. В этот момент мы начинаем расширять технический арсенал, изучать другие техники, готовиться к экзаменам. На экзаменах как раз проверяем ката, которые они осваивают. В переводе с японского «ката» — «форма», некий формальный набор действий. Для того чтобы этот формальный набор действий каким-то образом помог вам, совершенствовал двигательные, координационные навыки, для того чтобы он мог сработать в жизни (помочь в самообороне), его надо повторить миллионы раз.
У подростка это, может быть, ещё не совсем рабочие приемы, которые могли бы защитить его. По крайней мере, не всё, что мы изучаем, у него наработано в такой степени, чтобы могло бы его защитить в экстренной ситуации. Но мы сильно расширяем его кругозор. Продолжаем работать над страховками, ну и, само собой, занимаемся общей физической подготовкой.
Во взрослой группе, с 15 лет, у подростков уже зелёные или синие пояса. И основной акцент смещается как раз на айкидо, на умение использовать своё тело. Чтобы техники, которые они изучали до того, работали на практике.
— Что, в конечном счете, дает айкидо, кроме физического развития?
— Уровень осознанности. И это очень помогает в жизни. Мы учим усидчивости, внимательному отслеживанию деталей в ката, техниках, которые показывает учитель. Не только смотреть, но и чувствовать — какими образом тебя выводят из равновесия, из-за чего тебе больно. Человек становится более чутким и внимательным. Вообще, выбор спорта во многом определяет сущность, натуру человека. Я считаю, с такой духовной составляющей, как в айкидо, мало в каких единоборствах можно встретиться.
— Как часто проходят занятия у детей?
— Как и в большинстве спортивных секций: два или три раза в неделю. В ФОК «Импульс» в 1 микрорайоне у нас проходят занятия три раза в неделю. А сейчас мы открываем новый зал в поселке Голубое. Там пока что занятия будут проходить два раза в неделю.
— Вы берете любых детей? Есть ли ограничения?
— Никаких ограничений нет. Нужна только медицинская справка, в которой написано, что ребенок допущен к занятиям физической культурой. Каких-то противопоказаний к занятию именно айкидо нет, просто ребенок должен быть в принципе допущен к физической активности.
— А если ребенок уже занимается в спортивной секции — плаванием или футболом, допустим?
— Я это только приветствую. По моему глубокому убеждению, для детей занятия три раза в неделю спортом — это очень немного. Ребенок должен заниматься спортом каждый день, тогда он будет достаточно выплескивать энергию, он будет заряжен для того, чтобы учиться в школе. Мы живем не в 300-метровых домах, где у ребенка есть возможность бегать, прыгать, иметь свой тренажерный зал. Дома мы говорим ребенку: «Не бегай, не кричи». В школе ему говорят то же самое. Ему просто некуда выплескивать энергию. И на улице бегать, где хочешь, тоже далеко не всегда получится.
— Если придёт взрослый 50-летний никогда не занимавшийся спортом человек — возьмёте?
— Прелесть айкидо в том, что мы берем в любом возрасте, и человек начинает заниматься. Конечно, начать заниматься любым спортом с нуля — это всегда приобретение некоторых привычек, и некоторые сложности — но все это преодолимо. Мы всячески этому способствуем. У меня есть ученики и 1961 года рождения.
— Что нового в клубе «Сёрюкай»?
— Наш клуб стал регулярно приглашать к себе мастеров из Японии. Напомню, что «Сёрюкай», основанный в 2012 году, — это сеть клубов. Руководитель — Игорь Анатольевич Васильев, а технический куратор клуба — сихан Всемирного центра айкидо Масатоси Ясуно. Изначально сэнсэй Масатоси Ясуно курировал нижегородский клуб айкидо. Долгое время мы ездили туда на семинары, а вот к нам японские мастера не приезжали.
Теперь появилась возможность их приглашать. Старший ученик Ясуно сихана Ёсино Кацухиса сэнсэй стал ездить к нам вообще на регулярной основе. В декабре 2018 года мы провели первый семинар в Балашихе и, на мой взгляд, достойно справились. Для взрослых это была возможность потренироваться под руководством опытного японского мастера. А если говорить о детях, то Ёсино Кацухиса сэнсэй предложил очень интересные упражнения, и многие в игровой форме. Дети, да и вообще все присутствующие остались довольны и всё время спрашивают, когда следующий семинар. В этом году он пройдет в октябре и тоже в Балашихе. Я надеюсь, что в перспективе — может быть, в следующем году, — проведем такой семинар в Зеленограде, чтобы все мои ученики смогли его посетить.
— Как вы сами начали заниматься айкидо, и какие у вас достижения?
— Меня на айкидо отвели родители в 10 лет. Никто особо не планировал, что я свяжу с этим свою жизнь, но я очень быстро загорелся, мне очень нравилось. И уже к окончанию школы, в 2005 году, я сдал на чёрный пояс.
Первое мое образование техническое, я окончил МИЭТ. Учился хорошо, получил красный диплом, но к четвертому курсу понял, что хочу заниматься айкидо. Тогда я уже начал вести тренировки, постоянно преподавал. Учась в институте, я получил второй дан. А по окончанию университета, решил получать профильное спортивно-педагогическое образование. За время обучения в РГУФКе, я прошел аттестацию на третий дан. Это очень хороший спортивный вуз, идущий в ногу со временем, учиться там было действительно интересно. К моменту поступления у меня уже был достаточно большой опыт работы инструктором, я хорошо понимал проблемы преподавания айкидо — мотивацию, заинтересованность, как строить тренировки. И в вузе многое переосмыслил.
В 2016 году я сдал последний технический экзамен, четвертый дан. После четвертого дана разряды в айкидо уже присваиваются номинацией, то есть не проходит в явном виде какой-то аттестации. Аттестацию на четвертый дан я проходил непосредственно в Японии, об этом я рассказывал в нашей прошлой беседе.
Я влюблен в дело, которым занимаюсь, это призвание. Конечно, приходится отвлекаться на какие-то организационные вопросы, это неизбежно, поскольку я занимаюсь абсолютно всем в своей секции в Зеленограде.
Залы клуба:
Зеленоград, корпус 109а (ФОК «Импульс»)
Голубое, Тверецкий проезд, 23 (Екатерининский лицей)
8(903)234-61-65
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Для летних ремонтов!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.