— А если ребенок уже занимается в спортивной секции — плаванием или футболом, допустим?

— Я это только приветствую. По моему глубокому убеждению, для детей занятия три раза в неделю спортом — это очень немного. Ребенок должен заниматься спортом каждый день, тогда он будет достаточно выплескивать энергию, он будет заряжен для того, чтобы учиться в школе. Мы живем не в 300-метровых домах, где у ребенка есть возможность бегать, прыгать, иметь свой тренажерный зал. Дома мы говорим ребенку: «Не бегай, не кричи». В школе ему говорят то же самое. Ему просто некуда выплескивать энергию. И на улице бегать, где хочешь, тоже далеко не всегда получится.



— Если придёт взрослый 50-летний никогда не занимавшийся спортом человек — возьмёте?

— Прелесть айкидо в том, что мы берем в любом возрасте, и человек начинает заниматься. Конечно, начать заниматься любым спортом с нуля — это всегда приобретение некоторых привычек, и некоторые сложности — но все это преодолимо. Мы всячески этому способствуем. У меня есть ученики и 1961 года рождения.



— Что нового в клубе «Сёрюкай»?

— Наш клуб стал регулярно приглашать к себе мастеров из Японии. Напомню, что «Сёрюкай», основанный в 2012 году, — это сеть клубов. Руководитель — Игорь Анатольевич Васильев, а технический куратор клуба — сихан Всемирного центра айкидо Масатоси Ясуно. Изначально сэнсэй Масатоси Ясуно курировал нижегородский клуб айкидо. Долгое время мы ездили туда на семинары, а вот к нам японские мастера не приезжали.

Теперь появилась возможность их приглашать. Старший ученик Ясуно сихана Ёсино Кацухиса сэнсэй стал ездить к нам вообще на регулярной основе. В декабре 2018 года мы провели первый семинар в Балашихе и, на мой взгляд, достойно справились. Для взрослых это была возможность потренироваться под руководством опытного японского мастера. А если говорить о детях, то Ёсино Кацухиса сэнсэй предложил очень интересные упражнения, и многие в игровой форме. Дети, да и вообще все присутствующие остались довольны и всё время спрашивают, когда следующий семинар. В этом году он пройдет в октябре и тоже в Балашихе. Я надеюсь, что в перспективе — может быть, в следующем году, — проведем такой семинар в Зеленограде, чтобы все мои ученики смогли его посетить.