Черная пятница в Торговом центре «Грин» 27.11.2019 Торговый центр «Грин»

ТЦ «ГРИН» объявляет начало Black Friday (Черная пятница) — это очень популярный сегодня международный мегашопинг, когда магазины предлагают значительные скидки на продаваемые товары. С Черной пятницы начинается Предновогодний сезон распродаж. О своем участии в АКЦИИ Black Friday заявили практически все магазины, салоны, которые расположены на территории ТЦ «Грин» Приходите к нам и все увидите сами.

В ТЦ «Грин» (корпус 1550)

Скидки до 50% в магазинах Zolla и до 70% в магазинах Zolla Дисконт. Образы для новогодней ночи, тёплые куртки и свитеры, рубашки и джинсы, платья и аксессуары — всё это и многое другое по приятным ценам в Zolla.

Предложение действительно в период с 21.11.19 по 01.12.19. Скидка до 50% и до 70%.

В Сказке скидка до 90%.

В Кондитерской «DESSERT» скидку 40% на всю продукцию.

Ресторан «Якитория» приглашает любителей японской кухни провести приятно время в кругу друзей, отметить торжество или праздник, просто вкусно покушать, выпить кофе, чай, коктейли.

На трех этажах ТЦ Грин расположены самые популярные и известные торговые марки, которые проводят сейчас сезонные Акции и распродажи, скидки на коллекции достигают 60%.

Интересные предложения в салонах электроники и связи «Эльдорадо», «Мегафон», «Билайн», ТЕЛЕ 2.

На первом этаже открыт магазин здорового питания «МясновЪ», где представлен широкий ассортимент товаров фермерского производства, мясо и полуфабрикаты, молочные продукты, выпечка. Вы можете сделать предварительный заказ мясных продуктов, которые привезут на указанное Вами число.

В магазине «Отдохни» — большой выбор вин, крепкого алкоголя, пива и безалкогольных напитков из стран Европы и Нового Света. Поставки натуральных напитков осуществляются напрямую от производителей, что позволяет гарантировать качество предлагаемого товара и устанавливать лучшие для покупателей цены. Есть возможность предварительного заказа.

Черная пятница в МясновЪ и Отдохни представляет супер распродажу в Москве. Сеть подготовила множество скидок и в черную пятницу можно будет купить любые позиции по акции. В 2019 году Black Friday в МясновЪ и Отдохни пройдет 29 ноября.

Для детей представлен широкий выбор одежды, обуви, развивающих игрушек, товаров народного творчества. Большие скидки в магазинах «Кораблик» С 26.11-01.12.19 года скидка до 70% на выборочный ассортимент.

O`Detto", ELC-Центр раннего развития планируются акция скидки от 50% на товары марки ELC, ABC, Battat. Акция на Lego — на второй набор в чеке скидка 25%, на третий 75%. и др.

Приобрести мужские и женские сумки, кожгалантерею Вы можете в фирменном магазине O`CASE, с 29 ноября по 01 декабря 2019 года всем покупателям будет предоставлена скидка в размере 20% (двадцати процентов) на весь действующий ассортимент, за исключением категории «SALE».

В магазине все для сна «ИНЬ-ЯНЬ» на 1 этаже, большой выбор покрывал, постельного белья, домашней одежды производства Италии и Турции. Все товары высокого качества. Цены на них вас приятно удивят.

Салон «Шторы» предложит больший выбор портьер и других способов по стильному оформлению окна.

Также на территории ТЦ «ГРИН» вы найдете магазины женской, мужской одежды и обуви известных брендов, таких как «ТВОЕ» Акция: 1+1=3 на все! Сроки проведения Акции: с 26 ноября 2019 г. по 02 декабря 2019 г. включительно.

В магазине «Милабель» в рамках Черной пятницы действует Акция «Кэшбэк от 20 до 100% за покупку из Новой коллекции». Баллы действуют с 1 по 8 декабря включительно.

Кэшбэк начисляется в зависимости от количества позиций из Новой коллекции в чеке.

Так же скидки в магазинах «АННА», «Модная одежда», «Renzoni», «Rieker», «Zolla».

Вы можете приобрести подарки, ювелирные изделия в салоне «Семицвет» со скидкой до 50%. Сувениры, подарочные изделия церковной утвари из серебра и золота в салоне «София».

Кроме того, в помещении торгового центра расположены аптека сети «ГорЗдрав», банкомат «МКБ», магазин оптики «Очкарик» В салоне оптики «Очкарик» — грандиозная распродажа солнцезащитных очков со скидками до 60%! Бренды: DOLCE&GABBANA, Christian Dior, Emporio Armani, GUCCI, Max&Co, Miu Miu, PRADA, Ray-Ban, TIFFANY и многие другие, теперь максимально доступны. С такими очками лето будет длиться бесконечно! Подробная информация и условия акции на сайте ochkarik.ru. Предложение действительно по 31 декабря 2019 года.

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