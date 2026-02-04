Экономия 50%: 3 500 ? вместо 7 000 ?.
Максимум информации за один визит: Осмотр двух экспертов.
Чек-ап включает
- Двойной осмотр: невролог + ортопед
- Полная диагностика позвоночника и суставов
- Проверка рефлексов и мышечного тонуса
- Оценка осанки, ступней и походки
- Персональные рекомендации по вашему случаю
Помогут при:
- Боли в спине/суставах
- Онемении рук/ног
- При восстановлении после травм и операций
Приём проведут:
Врач невролог высшей категории Шевченко Ирина Александровна.
Врач травматолог-ортопед 1 категории Давлеткалиев Ильдар Галимович.
Записывайтесь! Количество мест по акции ограничено. Акция до 15.02.2026
Записаться на чек-ап со скидкой 50%:
+7-910-488-44-53
Подписаться на полезные новости о здоровье спины и суставов:
Зеленоград, Привокзальная 1, этаж 3, кабинет 330 (1 минута от МЦД Крюково)
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
