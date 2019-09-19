Центр STEAMS-образования «Моя планета» приглашает на увлекательные занятия 19.09.2019 Центр STEAMS-образования «Моя планета»

Центр STEAMS-образования «Моя планета» приглашает детей и взрослых на увлекательные занятия!

Опытные преподаватели и удобные, светлые аудитории ждут увлеченных учеников!

https://www.myplanetzel.com

+7 (499)710-94-33, +7(926)535-21-20

Адреса филиалов: корпус 1140 (бывший МГАДА) — 2 минуты от остановки общественного транспорта, корпус 425а

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"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

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