Центр STEAMS-образования «Моя планета» приглашает детей и взрослых на увлекательные занятия!
- Художественная студия (рисование и лепка) (3-10 лет)
- Айкидо (дети 4+ и взрослые)
- Подготовка к школе
- Логопед-дефектолог @zel.logoped.yulia
- Театральная студия (8-18 лет)
- Творчество и рукоделие (7-14 лет)
- Ручное ткачество (Взрослые 14+)
- Флористика (Взрослые 14+)
- Мастер-классы для детских и взрослых групп по бумагопластике, народной игрушке, ткачеству, флористике, изготовлению свечей
Опытные преподаватели и удобные, светлые аудитории ждут увлеченных учеников!
+7 (499)710-94-33, +7(926)535-21-20
Адреса филиалов: корпус 1140 (бывший МГАДА) — 2 минуты от остановки общественного транспорта, корпус 425а
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