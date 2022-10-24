Центр Косметологии «Квезаль» предлагает широкий спектр косметологических услуг: аппаратная и инъекционная косметология, уходовые программы, ручной массаж лица и тела и многое другое.
В Центре представлены только лицензированные качественные препараты.
В центре «Квезаль» — единственный в Зеленограде аппарат Ultraformer для омоложения и подтяжки лица и массаж тела на новейшем аппарате LPG.
До конца октября действует специальное предложение: скидки от 15 до 50% на ряд косметологических услуг.
Запись по телефону: 8-906-032-04-23
График работы:
- понедельник-суббота — с 11:00 до 20:00
- воскресенье — с 11:00 до 18:00.
Адрес: Георгиевский проспект 33А, корпус 2.Инстаграм*, Телеграм, ВКонтакте
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена.
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