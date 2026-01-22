Быстрый интернет пришёл в «русский Манчестер» 22.01.2026 Реклама ПАО Мегафон ИНН:7812014560 erid:2Vtzqve8qGo

В подмосковном Егорьевске и его окрестностях улучшилось качество мобильной связи: жители получили доступ к голосовым сервисам и мобильному интернету со средней скоростью 100 Мбит/с. Это стало возможным после установки новых базовых станций от МегаФона.


Инженеры оператора построили базовые станции в Акатово и Иншаково — одних из старейших деревень округа и всего Подмосковья, а также в посёлке Новый, деревнях Лесково, Василёво, Селиваниха и Костылёво. Теперь жители могут комфортно пользоваться видеосвязью, смотреть потоковое видео без задержек, играть онлайн, а также работать и учиться дистанционно.

Изменения затронули и сам Егорьевск с населением свыше 111 тысяч человек. В частности, выросла скорость интернета на территории Хлудовской мануфактуры — промышленного комплекса XIX века, благодаря которому город когда-то и стали сравнивать с британским Манчестером, — из-за краснокирпичных фасадов, английского оборудования и дымящихся труб.

«Мы обновили сеть в городе и ближайших населённых пунктах, чтобы мобильный интернет работал стабильно даже при высокой нагрузке как на улицах, так и внутри жилых домов, — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры МегаФона в Московском регионе Тимур Фахрутдинов. — Мы продолжаем развивать инфраструктуру, чтобы высокие скорости мобильного интернета были доступны в любой точке Подмосковья, включая отдаленные от ЦКАД округа».

Для улучшения качества связи специалисты МегаФона задействовали высоко? и среднечастотные диапазоны, а также технологию MIMO, которая позволяет одновременно передавать данные по нескольким каналам и обеспечивать стабильную работу сети.
