Будущее в IT начинается здесь: три направления подготовки в НИУ МИЭТ 15.07.2025 ФГАОУ ВО «НИУ МИЭТ» ИHH:7735041133 еrid:2VtzqwBWRxK

В условиях стремительной цифровой трансформации, охватывающей все сферы экономики и бизнеса, наблюдается резкий рост спроса на квалифицированных IT-специалистов. Компании, стремящиеся к оптимизации процессов, повышению эффективности и внедрению инновационных технологий, активно ищут профессионалов, способных справляться с новыми вызовами и задачами.

В настоящее время для разработки программных решений недостаточно одного знания языков программирования, важно уметь работать с фреймворками и библиотеками. С увеличением объема данных возросла потребность в специалистах, способных их обрабатывать и анализировать, знающих особенности SQL, NoSQL и умеющих работать с инструментами аналитики. Цифровые угрозы активно требуют специалистов по кибербезопасности для защиты информации и систем от атак, владеющих принципами безопасности, криптографии и управления рисками.

Большинство компаний переходят на облачные решения для повышения гибкости и масштабируемости своих результатов, а значит современный IT- профессионал должен уметь работать с облачными платформами, знать алгоритмы машинного обучения, нейронных сетей и иметь опыт работы с соответствующими библиотеками, например, TensorFlow, PyTorch. Понимание методологий Agile и принципов DevOps позволяет специалистам эффективно управлять проектами и внедрять изменения быстро и качественно и является несомненным конкурентным преимуществом. При этом важны не только технические знания, но и умение работать в команде, взаимодействовать с коллегами из разных областей и доносить свои идеи до клиентов.

Согласно последним исследованиям, прогнозируется дальнейший рост числа вакансий в IT-сфере. Компании готовы предлагать конкурентные зарплаты и

дополнительные льготы для привлечения талантливых специалистов. Важно отметить, что постоянное обучение и развитие навыков становятся ключевыми факторами успеха в этой динамично меняющейся области. Те, кто готов адаптироваться к новым вызовам и постоянно развивать свои навыки, будут пользоваться высоким спросом на рынке труда.

В эпоху цифровой трансформации выбор направления подготовки становится ключевым шагом к успешной карьере. Национальный исследовательский университет «МИЭТ» предлагает абитуриентам три востребованных направления.

Институт системной и программной инженерии и информационных технологий:

Кафедра высшей математики №1:

Рассказываем, почему эти специальности открывают двери в мир высоких технологий, какие перспективы трудоустройства ждут выпускников и как попасть в IT даже тем, кто не прошел на бюджет.

Прикладная информатика: IT-эксперты нового поколения

Прикладная информатика — это направление для тех, кто хочет не просто программировать, а создавать интеллектуальные решения для бизнеса, промышленности, медицины и госсектора. Студенты изучают современные методы проектирования информационных систем, языки программирования, базы данных, анализ данных и машинное обучение, а также получают навыки проектного управления.

Выпускники направления уверенно владеют языками программирования (Python, JavaScript и др.) для разработки прикладных решений; умеют применять современные программные продукты и сервисы: офисные пакеты, системы автоматизации бизнеса (1С), корпоративные коммуникационные платформы; обладают навыками анализа и обработки данных, построения алгоритмов и оптимизации бизнес-процессов. Кроме того, имеют опыт практического внедрения программных решений, ориентированных на реальные задачи; способны проектировать и оценивать решения в сфере IT с использованием методов тестирования, оценки и контроля качества программных продуктов.

Выпускники «Прикладной информатики» в IT-компаниях решают различные профессиональные задачи, в частности:

  • разработка и внедрение корпоративных информационных систем;
  • анализ и визуализация данных для поддержки принятия решений;
  • автоматизация документооборота и бизнес-процессов;
  • создание и тестирование программных продуктов для различных отраслей.

Основные позиции выпускников в IT-компаниях:

  • системные аналитики и архитекторы IT-решений;
  • специалисты по Big Data и Data Science;
  • разработчики программных продуктов для бизнеса.

«Выпускники прикладной информатики востребованы в крупнейших IT-компаниях, банках, государственных структурах. Уже на старших курсах многие проходят практику и стажировку и получают предложения о работе», — отмечает к.т.н. Натэлла Соколова, доцент Института СПИНТех.

Программная инженерия: строим цифровое будущее

Программная инженерия — это фундаментальная подготовка инженеров-программистов, способных разрабатывать сложные программные комплексы, мобильные и веб-приложения, системы искусственного интеллекта. Образование строится на сочетании теории и практики, а учебные проекты часто реализуются совместно с индустриальными партнерами. Область сочетает инженерные принципы, информатику и математическое моделирование для создания надежного и эффективного программного обеспечения, отвечающего требованиям бизнеса и пользователей.

В процессе обучения студенты получают глубокие знания в области программирования; владеют современными языками (Python, Java, C# и др.), инструментальными средствами и технологиями разработки ПО. Кроме того, студенты изучают управление жизненным циклом ПО, инструменты проектирования, анализа требований, тестирования, внедрения и поддержки программных систем.

Использование инженерного подхода позволяет выпускникам применять на практике системные методы и стандарты (Agile, DevOps) для управления проектами и обеспечения качества программных продуктов.

Полученные во время обучения навыки и опыт проектной работы и командного взаимодействия позволяют выпускникам успешно управлять проектами по разработке и внедрению ПО.

Выпускники направления востребованы в IT-компаниях, финансовых и промышленных организациях, здравоохранении, медиа и других сферах, в которых требуется создание и поддержка сложных программных решений. Возможные позиции:

  • разработчик программного обеспечения;
  • системный архитектор;
  • тестировщик и инженер по качеству ПО;
  • менеджер IT-проектов;
  • аналитик и консультант в области IT.

«Наши студенты участвуют в реальных проектах для ведущих российских и международных компаний. Это уникальный опыт, который ценится работодателями», — делится д.т.н., профессор Лариса Гагарина, директор Института СПИНТех.

Научно-исследовательская лаборатория «Предиктивная аналитика и когнитивные технологии»: старт в науке и индустрии

В институте системной и программной инженерии работает научно-исследовательская лаборатория «Предиктивная аналитика и когнитивные технологии». Основной целью лаборатории является разработка и внедрение инновационных решений на основе современных методов анализа данных и искусственного интеллекта в производственные процессы микроэлектроники;

Для организации работы лаборатории создана междисциплинарная исследовательская среда, способствующая интеграции предиктивной аналитики и когнитивных технологий в области микроэлектроники с акцентом на инновационные решения. Проводятся работы по совершенствованию подходов к разработке и внедрению программного обеспечения с применением когнитивных технологий, в частности ИИ-агентов. Разрабатываются современные образовательные программы, практические семинары и исследовательские проекты, которые обеспечивают у студентов и молодых ученых формирование компетенций, способствующих устойчивому развитию отрасли и внедрению передовых технологий в производство изделий микроэлектроники.

Студенты и молодые ученые под руководством наставника определяют реальную производственную задачу, разрабатывают на основе исследований обобщенную стратегию ее решения, разрабатывают предиктивную модель для решения задачи и оценивают полученные результаты. Такой подход позволяет обучающимся сочетать теоретическую и практическую подготовку с получением обратной связи от опытного наставника, позволяет использовать полученные ранее результаты при решении новых задач. Кроме того, формирует критическое мышление, способность к решению комплексных задач и навыки командной работы.

«Студенты всех направлений могут присоединиться к работе в лаборатории. Лаборатория сотрудничает с ведущими компаниями и научными центрами, а участие в реальных исследованиях — отличный старт для карьеры в науке или индустрии», — отмечает д.т.н., доцент Юлия Шевнина, начальник НИЛ ПАКТ.

Прикладная математика: математика как ключ к инновациям

Прикладная математика — выбор для тех, кто хочет глубоко разбираться в математических методах и использовать их для решения сложных инженерных и IT-задач. Программа сочетает фундаментальную подготовку по математике с изучением современных языков программирования и алгоритмов.

Студенты осваивают численные методы, оптимизацию, математическое моделирование, цифровую обработку сигналов, методы сжатия данных, языки программирования (C/C++/Python), методы работы с компьютерным зрением, обработкой изображений и видео, нейросетями, моделированием физических процессов, оптимизацией бизнес- и экономических задач.

Уже во время обучения студенты проходят производственную практику на ведущих предприятиях Зеленограда, в исследовательских институтах и инновационных компаниях, что позволяет им начать карьеру еще до окончания вуза.

В последние годы для прикладных математиков открылись новые перспективные направления — разработка систем управления беспилотными автомобилями, городскими дронами, создание интеллектуальных сервисов и других инновационных технологий.

Широкий профиль подготовки позволяет выпускникам работать в самых разных областях, обеспечивая им стабильный спрос на рынке труда и возможность профессионального роста. Выпускники успешно реализуют себя на позициях:

  • ведущих программистов и системных архитекторов;
  • руководителей проектных и исследовательских команд;
  • проектировщиков сложных технических систем;
  • научных сотрудников в академических и прикладных институтах;
  • математических аналитиков и исследователей;
  • специалистов по моделированию и оптимизации;
  • разработчиков алгоритмов для высокотехнологичных отраслей.

«Прикладная математика — это универсальный фундамент для карьеры в IT, науке, финансах и инженерии. Наши выпускники работают в крупных исследовательских центрах и IT-компаниях», — говорит д.пед.н., профессор Александр Прокофьев, заведующий кафедрой ВМ-1.

Предлагаем вам послушать о том, «Как компьютерное зрение помогает предотвращать кражи» — выступление аспиранта кафедры ВМ-1 Виктора Бордюжи на Science Slam (c 13:10 мин.):

Международные стажировки: опыт без границ

МИЭТ активно развивает международное сотрудничество. Студенты участвуют в академических обменах и стажировках в университетах Европы и Азии, а также в совместных научных проектах. Такой опыт позволяет не только повысить профессиональный уровень, но и завести полезные контакты по всему миру.

В 2024 году магистранты Института СПИНТех Сергей Акимов, Александр Ометов и Юрий Сальков прошли обучение по программе «Computer Science & Engineering» в рамках программы обмена с университетом-партнером Даянанда Сагар (DSU) в Бангалоре. По результатам почти пятимесячной учебы миэтовцы получили новые знания, уникальный опыт проведения научных исследований в команде с индийскими сокурсниками и, возможно, в будущем присоединятся к международной научно-исследовательской работе по актуальным для обеих стран направлениям.

«Международные стажировки — это возможность увидеть лучшие практики, познакомиться с культурой других стран и расширить горизонты профессионального развития», — делится Сергей Акимов.

Контрактная форма обучения: шанс для каждого

К сожалению, не все абитуриенты проходят на бюджет, но это не повод отказываться от мечты о карьере в IT. Контрактная форма обучения в МИЭТ — реальный шанс получить престижное образование и востребованную профессию. Университет предлагает гибкие условия оплаты и стипендиальные программы для успешных студентов. Студенты получают доступ к тем же лабораториям, стажировкам и проектам, что и обучающиеся на бюджетной форме; имеют возможность совмещать учебу с работой в IT-компаниях уже на старших курсах. Кроме того, при отличной учебе возможен перевод на бюджет.

Подача заявлений на контрактную форму обучения открыта до конца приемной кампании. Подробности — на сайте МИЭТ и в приемной комиссии.

МИЭТ — это не только про транзисторы и микросхемы, но и про современные цифровые технологии, науку и международные возможности. Выбирайте направление, которое откроет для вас новые горизонты, и делайте первый шаг к успешной карьере в IT уже сейчас!
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