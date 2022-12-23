Правила оффлайн-розыгрыша

30 января разыграют новенький iPhone 14.



Оффлайн-розыгрыш будет проходить с 1 по 30 января. За каждый чек от 1000 рублей в кафе Brunch Time и Mill будут давать купон, где с обратной стороны вы пишите имя + телефон и далее бросаете купон в лототрон.

30 января организаторы объединят два лототрона и в прямом эфире разыграют новенький iPhone 14 и еще 10+ подарков от партнеров!