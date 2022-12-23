Стартовал большой новогодний розыгрыш от кафе Brunch Time/Mill, доставки еды Prime Food и партнеров. Рассказываем подробности.
Правила онлайн-розыгрыша
Розыгрыш проходит в аккаунте кафе Brunch Time.
Призы:
- Два сертификата в кафе Brunch Time на 2000 рублей
- Два сертификата в кафе Mill на 2000 рублей
- Два сертификата на доставку еды от Prime Food на 2000 рублей
- Powerbank на 20000mAh и сертификат на 2000 рублей от Upgrade Shop
- Два сертификата на 2000 рублей от барбершопа TOPGUN
- Два сертификата на 4 занятия от танцевальной студии Bamboo
- Новогодняя композиция от Pro Fler Decor
- Четыре сертификата от салона красоты Beauty Bar (на массаж лица, оформление бровей, создание образа (макияж + прическа), натуральное наращивание ресниц).
Итоги онлайн-розыгрыша — 30 декабря.
Правила оффлайн-розыгрыша
30 января разыграют новенький iPhone 14.
Оффлайн-розыгрыш будет проходить с 1 по 30 января. За каждый чек от 1000 рублей в кафе Brunch Time и Mill будут давать купон, где с обратной стороны вы пишите имя + телефон и далее бросаете купон в лототрон.
30 января организаторы объединят два лототрона и в прямом эфире разыграют новенький iPhone 14 и еще 10+ подарков от партнеров!
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
На Ленинградском шоссе закрыт левый поворот на дорогу «Ложки—Поварово—Пятница». Здесь было много аварий Новости
Крафт-маркет «Выходная встреча» — 24-25 декабря в гастрономическом центре «Станция». Список участников Афиша
Большой новогодний розыгрыш от кафе Brunch Time/Mill, доставки еды Prime Food и партнеров — разыгрывают более 17 подарков Реклама
Новый маркет-бар Bootleggers в 18 микрорайоне — здесь можно купить напитки вечером и ночью, а также перекусить Истории
МЦД от Зеленограда «точно успеют» запустить в октябре-декабре 2023 года. Сколько будет стоить проезд всё ещё не решили Новости
Полиция до сих пор не может составлять протоколы о нарушении тишины. Принятый летом закон застрял в правительстве РФ Новости
Школа программирования «Софтиум» ищет ведущего занятий оффлайн — частичная занятость, 40 тысяч Реклама
Фестиваль «Путешествие в Рождество» в 16-м микрорайоне. Мастер-классы, кулинарные шоу, каток и карусель Афиша
Пешеходов и машины возле ТЦ в 4-м микрорайоне разделят газонами. Стали известны некоторые подробности благоустройства пешеходной зоны Новости
Завершено строительство нового корпуса МИЭТа — будущего Инновационного центра. В нем обещают наладить полный цикл производства электронных модулей Новости
Центр комплексной подготовки «Воин» — новая жизнь клуба в 11-м микрорайоне. Знание, сила, уверенность, здоровье и воспитание личности Партнёрский материал
Бывшую служебную квартиру, из которой выселили семью пенсионерки, отдадут очередникам. Полгода квартира пустует, а пенсионерка живет в подъезде Новости
Сражения и победы Константина Рокоссовского, памятник которому стоит в зеленоградском парке Победы Истории
Дни открытых дверей в центре по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ Maximum Education — 24 и 25 декабря ждут учеников старших классов и их родителей Афиша
Бесплатное обучение катанию на коньках для детей и взрослых на зеленоградских катках. Расписание занятий Новости