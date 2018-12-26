В Раденисе смогут принять не очень много ребят, поэтому регистрируйтесь заранее!

Для регистрации нужно пройти по этой ссылке. Заполните там анкету и приобретите билет.

Обратите внимание — мастер-класс платный. Стоимость участия 1000 руб.

* Мастер-класс необходимо оплатить, так как с детьми будет работать много специалистов и для него закупается материал.

Солнечногорский район, поселок Андреевка, рядом с домом 31б, здание ветеринарный центр «Раденис»

Телефон: 8(495)765-89-14

Как добраться на автомобиле: Выехать в поселок Андреевка на перекрестке около поста милиции в 15-ом районе. В Андреевке на Т-образном перекрестке повернуть налево и ехать прямо до корпуса 31Б. На крыльце клиники баннер Ветеринарный центр «Раденис».

Схема, для тех, кто добирается на общественном транспорте. Лучше всего идти от автобусной остановки «15-й микрорайон». (схема)

http://vetradenis.ru/