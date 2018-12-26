«Раденис-Зеленоград», многопрофильная клиника, флагман ветеринарной медицины в Северо-Западном регионе Московской области, приглашает 8 января детей и подростков на интереснейшие лекции и мастер классы. Может они помогут вашему ребенку определиться со своим будущим, или помогут взглянуть по-новому на домашнего питомца, но в любом случае случае — это будет познавательно и интересно!
Начнут день в 11 часов с лекции для подростков о профессии ветеринарного врача. Рассчитана на ребят 13-16 лет, задумывающихся о профессиональном выборе. Будет так же интересна для студентов ВУЗов.
В 13 часов в клинике ждут ребят на мастер-класс, где вместе с врачами они будут: красить мазки крови и смотреть их под микроскопом, накладывать кожные швы, читать рентгеновские снимки, проводить ортопедический осмотр собаки, рассчитывать дозу препарата и ставить капельницу. А так же дети узнают как лечат зубы животным в зоопарке и еще много всего интересного.
Внимание! Возраст участников от 8 лет.
Мероприятия платные:
- Лекция 300 руб
- Мастер-класс 1000 руб
В Раденисе смогут принять не очень много ребят, поэтому регистрируйтесь заранее!
Для регистрации нужно пройти по этой ссылке. Заполните там анкету и приобретите билет.
Обратите внимание — мастер-класс платный. Стоимость участия 1000 руб.
* Мастер-класс необходимо оплатить, так как с детьми будет работать много специалистов и для него закупается материал.
Солнечногорский район, поселок Андреевка, рядом с домом 31б, здание ветеринарный центр «Раденис»
Телефон: 8(495)765-89-14
Как добраться на автомобиле: Выехать в поселок Андреевка на перекрестке около поста милиции в 15-ом районе. В Андреевке на Т-образном перекрестке повернуть налево и ехать прямо до корпуса 31Б. На крыльце клиники баннер Ветеринарный центр «Раденис».
Схема, для тех, кто добирается на общественном транспорте. Лучше всего идти от автобусной остановки «15-й микрорайон». (схема)
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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