Для детей от 2 до 16 лет:
Обучение не просто движениям, а погружение в атмосферу настоящего искусства. От первых шагов у балетного станка до выступлений на большой сцене — каждый ребёнок найдёт свой путь к успеху.
Регулярное участие в отчётных концертах и выступления на театральной сцене.
Для взрослых:
Балет — это не только детская мечта. В «Большом балете» есть занятия для взрослых любого уровня подготовки. Здесь каждая девушка может почувствовать себя балериной! Опытные преподаватели школы помогут раскрыть потенциал каждой.
Женский фитнес:
- Пилатес для стройной осанки.
- Программа «3D-ягодицы»: акцент на форму и объём + глубокая растяжка.
- Силовая тренировка: увеличение силы и выносливости.
По промокоду «Балетная осень» скидка 15% на все абонементы от 8 занятий при их покупке до 28.09.2025.
Официальную причину появления пены в реке Сходня у Школьного озера, которую показали по телевизору на миллионную аудиторию, опровергли зеленоградские коммунальщики Новости
Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год. 30 августа презентация в КЦ «Зеленоград» Реклама
От красной ленты до первых заплывов: в корпусе 1841 открылся третий крупнейший филиал детского акваклуба «Море эмоций» Реклама
Позвольте себе лучшее: клиника премиальной медицинской косметологии EsteMedika открылась в Зеленограде Реклама
Магазины «Я Сама» объявляют сезон головокружительных скидок на летние ткани. — С 18 по 31 августа позвольте себе роскошь творить, ведь скидки стартуют от 20% Реклама
Зеленоградский баскетбольный клуб «Апельсин» открывает группы по детскому фитнесу С сентября клуб открывает группы для детей от 5 до 10 лет с новым спортивным направлением — детский фитнес. Реклама