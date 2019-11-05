В помощь родителям, ведущими методистами Высшей школы экономики, тренерами по развитию soft skills разработана уникальная программа, мотивирующая детей думать о будущем, развиваться. Программа учит ставить цели и идти к ним, рассказывает о том, что сделать уже сейчас, чтобы в будущем на несколько шагов опережать сверстников.

Prof Teen — это Первая Бизнес школа для подростков в Зеленограде, развивающая среда, где ваш ребенок может общаться на тему своего будущего. Мы раскроем потенциал вашего ребенка!