Кем видит себя ваш ребенок в будущем? А каким вы видите его? Речь не о профессии, а о жизненной позиции, успешности, мотивированности… Главное, чтобы он был счастливым, скажет любой думающий родитель. А ведь, счастье определяется осмысленностью жизни, умением осуществлять свое призвание, самореализацией.
В помощь родителям, ведущими методистами Высшей школы экономики, тренерами по развитию soft skills разработана уникальная программа, мотивирующая детей думать о будущем, развиваться. Программа учит ставить цели и идти к ним, рассказывает о том, что сделать уже сейчас, чтобы в будущем на несколько шагов опережать сверстников.
Prof Teen — это Первая Бизнес школа для подростков в Зеленограде, развивающая среда, где ваш ребенок может общаться на тему своего будущего. Мы раскроем потенциал вашего ребенка!
Современные требования к подрастающему поколению крайне высоки. Чтобы стать успешным в жизни, необходимо обладать такими качествами, как коммуникативность, умение работать в команде, лабильность, четко определенная жизненная позиция, настойчивость в достижении целей, развитый эмоциональный интеллект и многие другие.
Уже сейчас при устройстве на перспективную работу, руководящие должности в обязательном порядке запрашивают skill-фолио, где соискатель указывает свои навыки работы в команде и уровень своего саморазвития.
Поэтому, только люди с эффективно развитыми HARD и SOFT skills могут претендовать в будущем на успешный карьерный рост или перспективу развития своего надежного, приносящего прибыль бизнеса.
Оптимальный возраст для овладения основами финансовой грамотности, личными финансами, а так же развития «мягких навыков» — это подростковый возраст.
Бизнес Школа — это отличный вариант дополнительного образования подростков.
Бизнес школа — это закрытый клуб, где заинтересованные подростки постигают азы бизнеса, знакомятся с финансами, с особенностями рыночной экономики, общаются в кругу единомышленников. Все это дает всестороннее развитие личности подростка. Участники сразу получают качественную и проверенную информацию о современных реалиях экономики и бизнеса, прокачивают свои навыки, постоянно при этом общаясь с тренерами бизнес школы — успешными, хорошо подготовленными и квалифицированными кадрами.
Пока другие подростки и их родители не задумываются о будущем, наши дети уже ДЕЙСТВУЮТ!
Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!
Большое внимание в нашей школе уделяется командному взаимодействию. Ведь именно за умением работать с группой людей стоит будущее. Умение находить общий язык в группе сверстников, умение отстаивать свою точку зрения, слышать и уважать чужую точку зрения, умение приходить к сотрудничеству и компромиссам — одно из важнейших качеств будущего руководителя!
1. Развить в подростках softskills навыки, познакомить с основами финансов, необходимые им для дальнейшего будущего.
2. Научить подростков управлять своим поведением, настроением.
3. Научить их устанавливать причинно-следственную связь, брать ответственность за свои действия и свою жизнь.
4. Научить подростков определять свои мечты, научить ставить конкретные цели и показать способы их достижения.
5. Научить работе в команде, отработать навыки взаимодействия в коллективе, используя выигрышные техники межличностного общения (Win-Win техника и сотрудничество).
Привлекаем в процессе обучения успешных представителей бизнес сообществ г. Москвы и Зеленограда для передачи опыта (ресторанный бизнес, эвент, сфера услуг). В открытом общении подростки узнают из первых уст и тонкостях и сложностях ведения бизнеса в каждой из сфер. (Если вам есть о чем поделиться с подростками, с удовольствием приглашаем вас! )
Курс обучения в бизнес школе длится 2 месяца и состоит из связанных 8 занятий, раз в неделю по воскресениям. Программа адаптирована для подростков разных возрастов 10-12 лет, 12-14 лет, 14-17 лет.
Возраст 10-12 лет. 8 занятий по 2 часа 1 ступень. 22 академ/часа.
Стоимость курса — 12000 рублей
Возраст 14-17 лет. 8 занятий по 3 часа. 32 академ. часа.
Стоимость курса — 16000 рублей.
Задача родителя на каждом этапе взросления ребенка — предложить ему варианты развития и научить его анализировать и выбирать.
Задача родителя на каждом этапе взросления ребенка — предложить ему варианты развития и научить его анализировать и выбирать.
Каждый подросток может дополнительно прокачивать свои навыки личностного развития, участвуя в разовых тренингах и различный МК.
1. Тренинги проводятся для подростов 10-12 лет и 12-16 лет, длительность — 2 часа
2. Хенд Мейд — основы рукоделия — 1,5 часа
3. Актерское мастерство по системе Станиславского (тренинг) — 1,5 часа
4. Разговорный англ клуб — учи английский интересно! Игры на английском (по уровню знания языка) — 1 час
Стоимость:
Посещение любого тренинга — 1500 р.
Посещение любого МК по выбору — 700 р
Посещение тренинг+МК — 2000 р
Для вашего удобства можно сделать членский взнос:
- Возраст участников 14-17 лет — стоимость взноса — 15000/мес.
- Возраст участников 10-12 лет и 12-14 лет. Стоимость взноса -13000/мес
- Можно посещать любые тренинги, МК и занятия бизнес школы.
Во время прохождения курса 1 раз в месяц предоставляется 1 коуч встреча (наставничество)
Помните, что те люди с которыми общается ваш подросток больше всего оказывают влияние на его интересы и в целом на его будущее. Окружите своего подростка успешными людьми и ПРАВИЛЬНЫМ досугом!