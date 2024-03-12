16 марта в 12:30 состоится бесплатный мастер-класс для детей (7-14 лет): «Создание 3D-персонажа из игры Among Us».
В программе:
- 5 главных инструментов для создания 3D-персонажей
- Как создать свой 3D-персонаж с нуля. Пошаговая инструкция
- 7 технологий, которые нужно освоить, чтобы начать заниматься 3D-моделированием
- 10 уникальных примеров 3D-персонажей
- 5 советов по созданию 3D-персонажей от профессионала
- Практическое занятие по 3D-моделированию.
Вас и вашего ребенка ждут 16 марта в 12:30 по адресу: Зеленоград, корпус 1651, офис 305.
Количество мест ограничено! Обязательно зарегистрируйтесь, чтобы для вашего ребёнка приготовили компьютер. Регистрация в два клика по ссылке.
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