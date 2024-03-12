Бесплатный мастер-класс для детей «Создание 3D-персонажа из игры Among Us» 12.03.2024 Реклама АНО ДПО «Академия Топ» ИНН:7730257499 erid:LatgBj55g

16 марта в 12:30 состоится бесплатный мастер-класс для детей (7-14 лет): «Создание 3D-персонажа из игры Among Us».

В программе:

  • 5 главных инструментов для создания 3D-персонажей
  • Как создать свой 3D-персонаж с нуля. Пошаговая инструкция
  • 7 технологий, которые нужно освоить, чтобы начать заниматься 3D-моделированием
  • 10 уникальных примеров 3D-персонажей
  • 5 советов по созданию 3D-персонажей от профессионала
  • Практическое занятие по 3D-моделированию.

Вас и вашего ребенка ждут 16 марта в 12:30 по адресу: Зеленоград, корпус 1651, офис 305.

Количество мест ограничено! Обязательно зарегистрируйтесь, чтобы для вашего ребёнка приготовили компьютер. Регистрация в два клика по ссылке.

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Бесплатный мастер-класс для детей «Создание 3D-персонажа из игры Among Us» Реклама
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