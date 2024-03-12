В программе:

5 главных инструментов для создания 3D-персонажей

Как создать свой 3D-персонаж с нуля. Пошаговая инструкция

7 технологий, которые нужно освоить, чтобы начать заниматься 3D-моделированием

10 уникальных примеров 3D-персонажей

5 советов по созданию 3D-персонажей от профессионала

Практическое занятие по 3D-моделированию.

Вас и вашего ребенка ждут 16 марта в 12:30 по адресу: Зеленоград, корпус 1651, офис 305.



Количество мест ограничено! Обязательно зарегистрируйтесь, чтобы для вашего ребёнка приготовили компьютер. Регистрация в два клика по ссылке.