Мы научим технике многослойной акварели и академическому рисунку любого человека, без ограничений по возрасту и с любым уровнем подготовки. Для детей это хороший старт для художественного образования и всестороннего развития.

Учебный процесс строится на принципе наглядного обучения, когда педагог параллельно с учениками выполняет каждое задание. Это даёт возможность по ходу консультироваться и перенимать опыт.

Приглашаются дети от 10 лет.

Мастер-классы бесплатные.

https://palitrauvl.ru/

Запись обязательна по телефону: 8(916)583-42-37 или 8(495)763-86-15