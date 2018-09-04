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Бесплатные мастер-классы по многослойной акварели и академическому рисунку в студии «Палитра увлечений» 04.09.2018 студия «Палитра увлечений» Реклама

Многослойная акварель — это очень интересная техника, обладает огромными выразительными возможностями, которые позволяют работать в стиле реализма. Яркие, свежие, лессировочные краски придают акварельным работам особую полнозвучность цвета, легкость, нежность и лучезарность колорита.

8 сентября студия «Палитра увлечений» приглашает детей на показательные (бесплатные) мастер-классы по многослойной акварели и академическому рисунку:

  • 14.00 «Рисунок и живопись»
  • 16.30 «Акварель по методу С.Андрияки»

Занятия ведет преподаватель «Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки».

Мы научим технике многослойной акварели и академическому рисунку любого человека, без ограничений по возрасту и с любым уровнем подготовки. Для детей это хороший старт для художественного образования и всестороннего развития.

Учебный процесс строится на принципе наглядного обучения, когда педагог параллельно с учениками выполняет каждое задание. Это даёт возможность по ходу консультироваться и перенимать опыт.

Приглашаются дети от 10 лет.

Мастер-классы бесплатные.

https://palitrauvl.ru/

Запись обязательна по телефону: 8(916)583-42-37 или 8(495)763-86-15

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