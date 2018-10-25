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Берегите мужчин! О мужских проблемах из уст врача 25.10.2018 «МРТ Эксперт» Реклама

Взрослый или ребёнок, мужчина или женщина — большинство болезней не разбирает, к кому прийти. Но есть и те, что встречаются только у кого-то из этих групп.

С врачом-рентгенологом «МРТ Эксперт» Зеленоград Орловой Кристиной Вадимовной говорим о мужских проблемах.

— Кристина Вадимовна, простату называют вторым сердцем мужчины, подчёркивая важность этого органа для мужского организма. Какие функции выполняет этот орган?

Предстательная железа — это основная вспомогательная половая железа у мужчин. Она поддерживает образование сперматозоидов. Связана с процессом семяизвержения, осуществляет контроль за процессом мочеиспускания. Принимает участие в формировании полового влечения и оргазма.

Простата находится под влиянием эндокринной и нервной систем, оказывает влияние на остальные половые железы. Также выполняет барьерную функцию, в определённой степени защищая организм от инфекций мочеполовой системы.

— Какие сложности со здоровьем подстерегают сильный пол? Расскажите о заболеваниях, чаще других поражающих мужскую сферу?

Среди них патологии предстательной железы, семенных пузырьков, яичка и его оболочек, сосудов малого таза.

Наиболее частыми болезнями простаты является её воспаление (простатит) и доброкачественная гиперплазия. В ряде случаев встречается рак. Также отмечаются врождённые патологии — например, киста Мюллерова протока.

Семенные пузырьки могут воспаляться, бывают аномалии их развития.

Из патологий яичка встречаются крипторхизм (имеющееся яичко не опускается в мошонку), анорхизм (яичко отсутствует в принципе), водянка (патология оболочек яичка).

Из сосудистой патологии встречается, например, варикоцеле — варикозное расширение вен семенного канатика и яичка.

— Какие факторы могут привести к развитию мужских заболеваний? Кто в группе риска?

Среди факторов:

  • врождённые аномалии развития;
  • инфекции, передаваемые половым путём;
  • нарушения кровообращения в органах малого таза (например, при сидячей работе, гиподинамии);
  • половое воздержание;
  • проблемы с иммунитетом;
  • частые переохлаждения;
  • стрессы;
  • гормональные нарушения;
  • нехватка в организме витаминов, микроэлементов;
  • несоблюдение правил личной гигиены.

— Правда ли, что длительные разговоры по мобильному телефону могут оказать негативное влияние на мужскую репродуктивную систему?

Нет.

— Мужское здоровье — это и женская тема, потому что женщины более наблюдательные и замечают неполадки в организме своих супругов иногда раньше, чем их вторые половины. На какие признаки нужно обращать внимание с тем, чтобы не пропустить начало заболеваний мужской мочеполовой сферы?

Симптомы этих болезней довольно разнообразны и включают:

  • боли в области половых органов, промежности;
  • нарушения мочеиспускания;
  • боли, рези при мочеиспускании;
  • выделения из мочеиспускательного канала;
  • нарушение эрекции;
  • преждевременная эякуляция либо её задержка
  • и некоторые другие.

В ряде случаев болезни мочеполовой сферы могут протекать бессимптомно, скрыто. Поэтому так важно показываться доктору даже тогда, когда ничего не беспокоит, проходить диспансеризации и профосмотры.

— К врачу какого профиля необходимо обратиться мужчине, если его беспокоят проблемы, связанные с мужским здоровьем?

К урологу.

— Этого врача необходимо посещать только тогда, когда уже есть симптомы или к урологу можно и нужно приходить с профилактической целью?

Не только можно, но и нужно даже тогда, когда никаких явных проявлений нет. Как я говорила ранее, болезни этой сферы могут протекать бессимптомно. На мой взгляд, посещать доктора с профилактической целью можно уже после 25 лет. После 40 лет это следует делать обязательно, и при этом, кроме того, также сдаётся анализ на простатический специфический антиген (ПСА).

— Кристина Вадимовна, существует ли «золотой стандарт» обследования пациентов при подозрении на недуги со стороны мужской репродуктивной сферы?

Обязателен осмотр уролога, некоторые лабораторные анализы, ТрУЗИ (трансректальное УЗИ) предстательной железы. После 40 лет — раз в год анализ на ПСА, по показаниям — МРТ.

— Какую роль в диагностике урологических заболеваний у мужчин играет магнитно-резонансная томография? Как вы можете помочь пациентам данного профиля?

Например, если при ультразвуковом исследовании предстательной железы обнаруживается подозрительный очаг структурных изменений, показана МРТ с динамическим контрастированием. Эта диагностика будет информативна при злокачественных новообразованиях, кистах, простатитах, доброкачественной гиперплазии и абсцессах предстательной железы, крипторхизме и анорхизме, а также ряде других.

— Для того, чтобы в вашем центре пройти МРТ малого таза или МРТ наружных половых органов, необходимо направление врача?

Не обязательно. Желательно, чтобы у мужчины, в случае, если он старше 40 лет, с собой были результаты анализа на ПСА. Также можно взять с собой любые заключения других докторов (например, УЗИ органов малого таза). В этом случае, в сочетании с данными МРТ, обследование получится комплексным.

— Как правильно вести себя мужчине с тем, чтобы сохранить своё мужское долголетие и здоровье?

Профилактика мужских заболеваний включает:

  • прохождение ежегодного врачебного осмотра, диспансеризации;
  • своевременное обращение к доктору при появлении любых симптомов;
  • рациональное питание;
  • достаточную физическую активность;
  • регулярную половую жизнь;
  • устранение вредных привычек;
  • работу со стрессом.

Беседовал: Энвер Алиев

На сегодняшний день в «МРТ Эксперт» Зеленоград предлагаются следующие программы:

  • комплексное исследование «Берегите мужчин»;
  • МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза с контрастированием.

Подробности на сайте mrtexpert.ru

Диагностический центр расположен по адресу: Зеленоград, площадь Шокина, дом 2, строение 3 (рядом с центральным входом в АО «Ангстрем»)

Запись по телефонам: 8(499)214-01-31, 8(985)812-90-33

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Для справки:

Орлова Кристина Вадимовна

Выпускница педиатрического факультета Тверской государственной медицинской академии 2011 года.

С 2011 по 2013 годы обучалась в клинической ординатуре по общей хирургии с курсом онкологии.

В 2016 году прошла профессиональную переподготовку по рентгенологии.

В настоящее время — врач-рентгенолог в «МРТ Эксперт» Зеленоград.

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