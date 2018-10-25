— Кристина Вадимовна, простату называют вторым сердцем мужчины, подчёркивая важность этого органа для мужского организма. Какие функции выполняет этот орган?

Предстательная железа — это основная вспомогательная половая железа у мужчин. Она поддерживает образование сперматозоидов. Связана с процессом семяизвержения, осуществляет контроль за процессом мочеиспускания . Принимает участие в формировании полового влечения и оргазма.

Простата находится под влиянием эндокринной и нервной систем, оказывает влияние на остальные половые железы. Также выполняет барьерную функцию, в определённой степени защищая организм от инфекций мочеполовой системы.

— Какие сложности со здоровьем подстерегают сильный пол? Расскажите о заболеваниях, чаще других поражающих мужскую сферу?

Среди них патологии предстательной железы, семенных пузырьков, яичка и его оболочек, сосудов малого таза.

Наиболее частыми болезнями простаты является её воспаление (простатит) и доброкачественная гиперплазия. В ряде случаев встречается рак. Также отмечаются врождённые патологии — например, киста Мюллерова протока.

Семенные пузырьки могут воспаляться, бывают аномалии их развития.

Из патологий яичка встречаются крипторхизм (имеющееся яичко не опускается в мошонку), анорхизм (яичко отсутствует в принципе), водянка (патология оболочек яичка).

Из сосудистой патологии встречается, например, варикоцеле — варикозное расширение вен семенного канатика и яичка.

— Какие факторы могут привести к развитию мужских заболеваний? Кто в группе риска?

Среди факторов:

врождённые аномалии развития;

инфекции, передаваемые половым путём ;

; нарушения кровообращения в органах малого таза (например, при сидячей работе, гиподинамии);

половое воздержание;

проблемы с иммунитетом;

частые переохлаждения;

стрессы;

гормональные нарушения;

нехватка в организме витаминов, микроэлементов;

несоблюдение правил личной гигиены.

— Правда ли, что длительные разговоры по мобильному телефону могут оказать негативное влияние на мужскую репродуктивную систему?

Нет.

— Мужское здоровье — это и женская тема, потому что женщины более наблюдательные и замечают неполадки в организме своих супругов иногда раньше, чем их вторые половины. На какие признаки нужно обращать внимание с тем, чтобы не пропустить начало заболеваний мужской мочеполовой сферы?

Симптомы этих болезней довольно разнообразны и включают:

боли в области половых органов, промежности;

нарушения мочеиспускания;

боли, рези при мочеиспускании;

выделения из мочеиспускательного канала;

нарушение эрекции ;

; преждевременная эякуляция либо её задержка

и некоторые другие.

В ряде случаев болезни мочеполовой сферы могут протекать бессимптомно, скрыто. Поэтому так важно показываться доктору даже тогда, когда ничего не беспокоит, проходить диспансеризации и профосмотры.