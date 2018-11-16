Автотехцентр «GREEN-auto» — крупнейший технический центр, расположенный на площади более 5000 квадратных метров, создан в 2009 году и уже более 9 лет оказывает услуги по ремонту автомобилей в Зеленограде.
Мы предлагаем владельцам автомобилей полный спектр услуг по обслуживанию и ремонту машин всех марок любой сложности, осуществляемых на принципах гарантии качества и безопасности.
Мы специализируемся на ремонте легковых автомобилей, коммерческого транспорта, а также грузовых автомобилей. В нашем техцентре есть магазин автозапчастей с широким ассортиментом запчастей в наличие, кузовной цех с покрасочной камерой, а также мойка автомобилей.
Автотехцентр «GREEN-auto» находится в Зеленограде по адресу: проспект Генерала Алексеева 19, строение 1. Здесь, на площади более 5000 кв. метров и на более чем 40 подъемниках, мы оказываем услуги как физическим, так и юридическим лицам ежедневно с 9.00 до 20.00.
Мы принимаем заявки на ремонт, а также отвечаем на все ваши вопросы по телефонам: 8(499)391-45-68, 8(926)934-80-00.
Следите за нашими акциями и новостями на сайте www.green-auto.ru, а также в социальных сетях https://vk.com/zelgreenauto, https://www.instagram.com/green_auto.ru
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всё для шитья, вязания
и рукоделия
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