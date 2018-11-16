Автотехцентр «GREEN-auto» находится в Зеленограде по адресу: проспект Генерала Алексеева 19, строение 1. Здесь, на площади более 5000 кв. метров и на более чем 40 подъемниках, мы оказываем услуги как физическим, так и юридическим лицам ежедневно с 9.00 до 20.00.

Мы принимаем заявки на ремонт, а также отвечаем на все ваши вопросы по телефонам: 8(499)391-45-68, 8(926)934-80-00.

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