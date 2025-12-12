Комплексные услуги автосервиса
- Капитальный ремонт двигателя
- Люфт-детектор и сход/развал
- Заправка кондиционера
- Промывка радиатора отопления
- Проточка тормозных дисков
- Малярно-покрасочные работы
- Кузовные и стапельные работы
- Ремонт ходовой части
- Техническое обслуживание
- Шиномонтаж и хранение колёс
- Обслуживание тормозной системы
- Сварочные и слесарные работы
- Диагностика и автоэлектрика
При ремонте вашего автомобиля в Автории вас ждут:
- мастера высшего класса с огромным опытом работы
- собственный склад автомобильных запасных частей
- современное профессиональное оборудование
- решение самых сложных ремонтных задач
- качественный результат выполненных работ
- видео-контроль процесса и закрывающие документы
Автория — команда профессионалов, доверьте ремонт им!
Телефон: +7-926-153-38-01
Андреевка, Староандреевская улица 7Г
Ознакомиться с местоположением и отзывами — Яндекс.Карты
