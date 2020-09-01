Какие бренды продаются в магазине сети Offprice в ТЦ «Иридиум» и почему так дёшево 01.09.2020 Аутлет сети Offprice

Для всех, кто любит бренды и скидки, но не любит ждать распродаж: в ТЦ «Иридиум» заработал аутлет сети OFFPRICE. Здесь можно найти любимые бренды одежды со скидкой до 85%.

Почему оригинальные брендовые вещи стоят так дешево? Сюда попадают остатки прошлых коллекций популярных марок. Это позволяет значительно снизить цену — от 40% до 80%.

Ассортимент в OFFPRICE обновляется каждую неделю. На полках аутлета покупатели ежедневно находят редкие вещи известных брендов, ведь OFFPRICE работает более чем с тысячей брендов одежды и обуви. Здесь можно увидеть имена крупных зарубежных лейблов из США, локальные российские и европейские марки, а также привычный масс-маркет. Среди них Mango, Reserved, Springfield, Motivi, Desigual, Keddo, Fred Perry, Quiksilver, Tom Tailor, Wrangler, United Colors of Benetton и другие.

Лучшие предложения ждут посетителей каждый день, а не только в сезон распродаж.

А хотите скидку 30% на всё? В OFFPRICE есть бонусная программа «Охота»,  участники копят 50 бонусов за каждую 1000 рублей в чеке и могут оплачивать ими до 30% стоимости следующих покупок. Кроме того, «охотники» первыми узнают о новых поступлениях любимых брендов и открытии новых магазинов.

Сеть OFFPRICE запустилась в 2015 году. Всего в Москве 21 магазин, каждый из которых расположен в двух минутах ходьбы от метро.

Зарегистрироваться в бонусной программе «Охота»

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Метки:
магазины, крюковская площадь, одежда, распродажа, Offprice
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