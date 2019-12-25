В программе:

13:00 — Модный показ.

14:00 — Баттл стилистов. Несколько стилистов без подготовки собирают образы. Кто победит — решать зрителям. Один из них — опытный и известный стилист Андрей Пономарёв.

16:15 Лотерея скидок и подарков. Испытайте удачу и получите возможность выиграть скидку до 50% на любую вещь из шоурума, а так же на услуги ателье.

Но и это ещё не всё! В инстаграме ателье @yabloki.grushi проходит розыгрыш со множеством призов:

Сертификат на 6 000 рублей от ателье-бутика ЯБЛОКИ и ГРУШИ на покупку их изделий в бутике или на любую услугу ателье, включая как пошив, так и ремонт одежды.

Толстовка с принтом от NN Bigsize. Размеры 56, 58, 60. Цвет на выбор: розовый, горчичный, чёрный.

Футболка от LaTera размеров XL, XXL, XXXL.

Итоги розыгрыша будут подведены 27 декабря, а получить призы можно будет на мероприятии.

Специальный гость мероприятия — солистка группы Краски.

Предыдущий показ ателье-бутик «Яблоки и Груши» в ресторане Nikol'Sky можно посмотреть тут: