Ателье-бутик и шоурум российских дизайнеров сегмента SizePlus «Яблоки и Груши». Торжественное открытие и показ 28 декабря 25.12.2019 Ателье-бутик «Яблоки и Груши»

Ателье-бутик «Яблоки и груши» перебрался в отремонтированный обновлённый Торговый центр «1000 Мелочей» и находится на цокольном этаже. Теперь это не только ателье и бутик, но ещё и шоурум российских дизайнеров сегмента SizePlus.

Сейчас там пока представлены 3 дизайнера:

  • Ателье-бутик «Яблоки и Груши» — женская одежда размеров от 48 до 54 размера — эксклюзивные, дизайнерские изделия в единственном экземпляре.
  • LaTera — женская деловая одежда, в которой вы можете пойти и в офис, и на мероприятие, и на свидание после работы. В коллекции платья, брюки, блузы и жакеты. Размеры от 52 до 58.
  • NN Bigsize — женская верхняя одежда: пальто, куртки, зимние жилеты на размеры от 54 до 64.

По этому поводу ателье устраивает торжественное открытие. 28 декабря Торговый Центр «1000 мелочей» станет самым модным местом Зеленограда.

В программе:

13:00 — Модный показ.

14:00 — Баттл стилистов. Несколько стилистов без подготовки собирают образы. Кто победит — решать зрителям. Один из них — опытный и известный стилист Андрей Пономарёв.

16:15 Лотерея скидок и подарков. Испытайте удачу и получите возможность выиграть скидку до 50% на любую вещь из шоурума, а так же на услуги ателье.

Но и это ещё не всё! В инстаграме ателье @yabloki.grushi проходит розыгрыш со множеством призов:

  • Сертификат на 6 000 рублей от ателье-бутика ЯБЛОКИ и ГРУШИ на покупку их изделий в бутике или на любую услугу ателье, включая как пошив, так и ремонт одежды.
  • Толстовка с принтом от NN Bigsize. Размеры 56, 58, 60. Цвет на выбор: розовый, горчичный, чёрный.
  • Футболка от LaTera размеров XL, XXL, XXXL.

Итоги розыгрыша будут подведены 27 декабря, а получить призы можно будет на мероприятии.

Специальный гость мероприятия — солистка группы Краски.

Предыдущий показ ателье-бутик «Яблоки и Груши» в ресторане Nikol'Sky можно посмотреть тут:

Модный показ ателье-бутика ЯБЛОКИ и ГРУШИ
Alona Pichurina/youtube.com

Адрес: Зеленоград, корпус 438, ТЦ «1000 мелочей», -1 этаж

Сайт: www.яблокиигруши.рф

Ателье-бутик «Яблоки и Груши» в соц сетях:

https://vk.com/applesandpears_fashion

https://www.facebook.com/applesandpearsfashion/

https://www.instagram.com/yabloki.grushi/

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