Спортивный комплекс АренаПлейТехнополис предлагает активный отдых и занятия спортом на современном уровне.
Секции для детей и взрослых:
- Фигурное катание:
— ШФК Феникс
— Лига фигурного катания
- Хоккей
- Футбол
- Групповые занятия по теннису, паделу, сквошу
- Групповые программы (ОФП)
- Айкидо
- Художественная гимнастика
Открытие направлений в ближайшее время:
- Йога
- Танцевальные направления
- Step-аэробика
- Волейбол
- Баскетбол
Фитнес-клуб APFitness
Аренда спортивных площадок:
- Две ледовые арены
- Футбольный манеж
- Универсальный зал
- Технорокетс: теннис, падел-теннис, сквош, пиклбол, бадминтон, настольный теннис
- Спортивные залы
- Бросковая зона
Контакты:
Запись в секции: +7-985-294-62-16 (Константин)
Аренда площадок: +7-985-294-53-46 (Дмитрий)
