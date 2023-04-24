Цикл патриотических мероприятий для школьников начальной школы — в преддверии Дня Победы в МИЭТе 27 апреля - 4 мая Национальный исследовательский университет "МИЭТ" (Московский институт электронной техники) Возраст от 7 до 10

Специально для учащихся младших классов и их педагогов МИЭТ запустил цикл патриотических мероприятий «Мы гордимся!». При поддержке Департамента образования и науки города Москвы в преддверии Дня Победы в рамках цикла пройдут просветительские мероприятия и конкурсы.

График мероприятий

  • 27 апреля: интерактивная лекция «К.К. Рокоссовский. Последний рубеж»
  • 27 апреля: киномарафон «Битва под Москвой»
  • 27 апреля: исторический квиз «История моей малой Родины»
  • 3 мая: ролевая историческая игра «Города-герои»
  • 4 мая: экскурсия «По местам воинской славы д. Крюково»
  • 4 мая: акция памяти у памятника К.К. Рокоссовского.

Активных участников ждут призы и подарки. Все мероприятия проходят в очном формате.

Подать заявку (персональную или коллективную от образовательной организации) на участие в цикле мероприятий «Мы гордимся!» можно по ссылке за 3 дня до проведения конкретного мероприятия.

Задать вопросы можно по электронной почте Управления внеучебной деятельности МИЭТ: uvd_miet@mail.ru.

Телефон: 8-499-720-85-69.

Метки:
день победы 9 мая, МИЭТ (Московский институт электронной техники)
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