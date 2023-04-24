Специально для учащихся младших классов и их педагогов МИЭТ запустил цикл патриотических мероприятий «Мы гордимся!». При поддержке Департамента образования и науки города Москвы в преддверии Дня Победы в рамках цикла пройдут просветительские мероприятия и конкурсы.
График мероприятий
- 27 апреля: интерактивная лекция «К.К. Рокоссовский. Последний рубеж»
- 27 апреля: киномарафон «Битва под Москвой»
- 27 апреля: исторический квиз «История моей малой Родины»
- 3 мая: ролевая историческая игра «Города-герои»
- 4 мая: экскурсия «По местам воинской славы д. Крюково»
- 4 мая: акция памяти у памятника К.К. Рокоссовского.
Активных участников ждут призы и подарки. Все мероприятия проходят в очном формате.
Подать заявку (персональную или коллективную от образовательной организации) на участие в цикле мероприятий «Мы гордимся!» можно по ссылке за 3 дня до проведения конкретного мероприятия.
Задать вопросы можно по электронной почте Управления внеучебной деятельности МИЭТ: uvd_miet@mail.ru.
Телефон: 8-499-720-85-69.
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