Для самых счастливых покупателей магазинов «Я Сама» — акция «Счастливый час». Ежедневно в июле с 14:00 до 15:00 вы можете приобрести любые товары для рукоделия и шитья со скидкой 15%. Только до 31 июля 2023 года.
Ассортимент магазинов «Я Сама» способен поразить даже самую искушенную мастерицу, ведь только здесь вы найдете те товары, которые вряд ли сможете встретить в обычных, сетевых торговых точках.
В магазинах «Я Сама» большой выбор пряжи Regia, Rowan, Schachenmayr, множество наборов для вышивания от Anchor, инструментов Tulip и KnitPro, пуговиц Dill и Prym, молний от самого известного в мире бренда YKK и много другое.
«Я Сама» — это всегда оригинальная продукция от ведущих мировых производителей и гарантия безупречного качества.
Подробности акции уточняйте в магазинах.
Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)
- Телефон: 8-499-738-61-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-20
Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4
- Телефон: 8-499-762-36-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-10
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