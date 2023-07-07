Акция «Счастливый час» — весь июль в магазинах сети «Я Сама» 07.07.2023 Реклама

Для самых счастливых покупателей магазинов «Я Сама» — акция «Счастливый час». Ежедневно в июле с 14:00 до 15:00 вы можете приобрести любые товары для рукоделия и шитья со скидкой 15%. Только до 31 июля 2023 года.

Ассортимент магазинов «Я Сама» способен поразить даже самую искушенную мастерицу, ведь только здесь вы найдете те товары, которые вряд ли сможете встретить в обычных, сетевых торговых точках.

В магазинах «Я Сама» большой выбор пряжи Regia, Rowan, Schachenmayr, множество наборов для вышивания от Anchor, инструментов Tulip и KnitPro, пуговиц Dill и Prym, молний от самого известного в мире бренда YKK и много другое.

«Я Сама» — это всегда оригинальная продукция от ведущих мировых производителей и гарантия безупречного качества.

Подробности акции уточняйте в магазинах.

Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)

Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4

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*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

Метки:
магазины, рукоделие, Я сама, Я сама
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