Ассортимент магазинов «Я Сама» способен поразить даже самую искушенную мастерицу, ведь только здесь вы найдете те товары, которые вряд ли сможете встретить в обычных, сетевых торговых точках.

В магазинах «Я Сама» большой выбор пряжи Regia, Rowan, Schachenmayr, множество наборов для вышивания от Anchor, инструментов Tulip и KnitPro, пуговиц Dill и Prym, молний от самого известного в мире бренда YKK и много другое.

«Я Сама» — это всегда оригинальная продукция от ведущих мировых производителей и гарантия безупречного качества.

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