Acufactum (Акуфактум) — ткани, тесьмы и книги немецкого бренда эксклюзивно в сети магазинов «Я Сама» 20.01.2023 Реклама

Неповторимая атмосфера уюта царит там, где есть продукция Acufactum (Акуфактум). Изящные рисунки на тесьме и ткани, нежнейшие расцветки и безупречное качество — сделают обычное жилое пространство настоящим уютным домом. Сеть магазинов «Я Сама» предлагает вдохновиться интересными дизайнами Acufactum (Акуфактум) и начать творить.

Знаете, бывают такие дома, в которых живет стиль? Он, как и уют, складывается из множества мелочей, в том числе из мелких декоративных деталей, которыми мы можем оживить наш интерьер.

Известная в кругах рукодельниц и не только компания Acufactum (Акуфактум) была создана Утой Менце в 1988 году. Это именно тот случай, когда безграничная любовь к рукоделию перерастает в призвание.

В настоящее время предприятие функционирует не только как производитель товаров для рукоделия, но и как издатель красочных, увлекательных книг по вышивке и шитью. Твердый переплет, высочайшее качество печати и схем делает книги Акуфактум уникальным и желанным подарком для любой рукодельницы.

Отменное чувство стиля, чуткость к деталям и преданность своему делу — вот, что отличает бренд от всех остальных.

А для любителей искусства отделки, «Я Сама» рекомендует обратить внимание также и на красивые ленты Acufactum (Акуфактум).

Сегодня, как и много лет назад, ленты и тесьмы изготавливаются по особой технологии. Для этого используют специальные картонные перфокарты, поэтому для того, чтобы получить ожидаемый результат, требуется немало сил и времени.

Сантиметр за сантиметром создаются уникальные, миниатюрные картины. Тесьма прекрасно дополняет любые поделки, она подходит для эксклюзивного оформления подарков и многого другого.

Ткани и тесьма Acufactum износостойкие, их можно со спокойным сердцем подвергать машинной стирке.

Вне зависимости от того, какой товар вы выберите, вы получаете гарантированно шикарное качество.

Интересные вещи ручной работы, хранящие в себе любовь и нежность автора, будут радовать на протяжении многих лет.

Все товары бренда поставляются напрямую из Германии и представлены в сети магазинов «Я Сама». Магазин гарантирует, что при одном взгляде и прикосновении к Acufactum (Акуфактум) вы не останетесь равнодушны к детализации и высокому качеству продукции бренда.

Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)

Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4

Единый аккаунт в соцсетях: @yasamazel.

Метки:
магазины, рукоделие, Я сама, Я сама
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