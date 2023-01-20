Знаете, бывают такие дома, в которых живет стиль? Он, как и уют, складывается из множества мелочей, в том числе из мелких декоративных деталей, которыми мы можем оживить наш интерьер.

Известная в кругах рукодельниц и не только компания Acufactum (Акуфактум) была создана Утой Менце в 1988 году. Это именно тот случай, когда безграничная любовь к рукоделию перерастает в призвание.



В настоящее время предприятие функционирует не только как производитель товаров для рукоделия, но и как издатель красочных, увлекательных книг по вышивке и шитью. Твердый переплет, высочайшее качество печати и схем делает книги Акуфактум уникальным и желанным подарком для любой рукодельницы.



Отменное чувство стиля, чуткость к деталям и преданность своему делу — вот, что отличает бренд от всех остальных.

А для любителей искусства отделки, «Я Сама» рекомендует обратить внимание также и на красивые ленты Acufactum (Акуфактум).



Сегодня, как и много лет назад, ленты и тесьмы изготавливаются по особой технологии. Для этого используют специальные картонные перфокарты, поэтому для того, чтобы получить ожидаемый результат, требуется немало сил и времени.



Сантиметр за сантиметром создаются уникальные, миниатюрные картины. Тесьма прекрасно дополняет любые поделки, она подходит для эксклюзивного оформления подарков и многого другого.



Ткани и тесьма Acufactum износостойкие, их можно со спокойным сердцем подвергать машинной стирке.



Вне зависимости от того, какой товар вы выберите, вы получаете гарантированно шикарное качество.

Интересные вещи ручной работы, хранящие в себе любовь и нежность автора, будут радовать на протяжении многих лет.



Все товары бренда поставляются напрямую из Германии и представлены в сети магазинов «Я Сама». Магазин гарантирует, что при одном взгляде и прикосновении к Acufactum (Акуфактум) вы не останетесь равнодушны к детализации и высокому качеству продукции бренда.