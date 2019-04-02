Центр иностранных языков «Альбион» был одним из первых в России образовательных центров, который стал использовать в своей деятельности международные методики и стандарты обучения, готовить к сдаче международных языковых экзаменов, отправлять своих учеников на стажировки в страны изучаемого языка.

Образовательный центр иностранных языков «Альбион» имеет широкие международные связи и сотрудничает с крупнейшими мировыми университетами и образовательными центрами Великобритании, Испании, Франции, Германии, Китая, Японии.

На мероприятии всех ждёт интересная концертная программа, выступления партнёров и учеников «Центра Альбион».

Пройдет розыгрыш 3 сертификатов на бесплатное годовое обучение в группах китайского, японского и английского языков.