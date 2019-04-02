Центр иностранных языков «Альбион» отмечает 30-летний юбилей и приглашает гостей 02.04.2019 ZELENOGRAD.RU Реклама

Культурный центр «Зеленоград» и Центр иностранных языков «Альбион» приглашают 7 апреля 2019 года на торжественное мероприятие «Феерия жизни и творчества», приуроченное к 30-летию «Центра Альбион». Мероприятие посвящено светлой памяти основателя и бессменного Директора «Центра Альбион» Жамили Ашировны Сорокиной.

Центр иностранных языков «Альбион» был одним из первых в России образовательных центров, который стал использовать в своей деятельности международные методики и стандарты обучения, готовить к сдаче международных языковых экзаменов, отправлять своих учеников на стажировки в страны изучаемого языка.

Образовательный центр иностранных языков «Альбион» имеет широкие международные связи и сотрудничает с крупнейшими мировыми университетами и образовательными центрами Великобритании, Испании, Франции, Германии, Китая, Японии.

На мероприятии всех ждёт интересная концертная программа, выступления партнёров и учеников «Центра Альбион».

Пройдет розыгрыш 3 сертификатов на бесплатное годовое обучение в группах китайского, японского и английского языков.

В числе почетных гостей мероприятия ожидаются руководители и представители организаций-партнёров:

  • Посольство Китайской Народной Республики в Москве;
  • Институт Конфуция Российского Государственного Гуманитарного Университета;
  • Московское представительство одного из крупнейших образовательных центров Великобритании «Stafford House Study Holidays»;
  • Образовательный центр Language Link — сертифицированный, платиновый центр по приёму Кембриджских международных экзаменов по английскому языку в России;
  • Один из крупнейший в России центров международных стажировок и обучения «Study Center»;
  • Международная школа японского языка Yu Language Academy (Токио, Япония);
  • Издательство Cambridge University Press.

В концертной программе примут участие:

  • Александр Ивашин — исполнитель и преподаватель игры на японской медитативной флейте сякухати, единственный в России дипломированный мастер с наивысшей степенью «Сихан»;
  • воспитанники ГБУ «М- Клуб»;
  • воспитанники театра — мюзикла «Монотон» и многие другие.

Мероприятие пройдёт 7 апреля 2019 года с 13-00 до 15-00 в Культурном центре «Зеленоград» по адресу: Зеленоград, Центральная площадь, дом 1.

http://www.center-albion.ru/

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