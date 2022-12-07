Объединение библиотек и культурных центров Зеленограда объявляет о старте большой новогодней кампании для детей и взрослых. Гостей ждут спектакли и интерактивные шоу, мастер-классы, игры, дискотека и праздничная фотосессия с Дедом Морозом. Мероприятия уже начались — читайте подробности в анонсе и бронируйте места.
Новый авторский интерактивный спектакль «Приёмная Деда Мороза» — трогательно, не громко, удивительно, по-настоящему…
«Приёмная Деда Мороза» — визитная карточка Объединения библиотек и культурных центров Зеленограда. Спектакль подходит для первого знакомства малышей от 1,5 до 4 лет с Дедом Морозом и его сказочной вселенной!
Продолжительность: 1 час (35 минут с Фьёками и Снегурочкой, 25 — с Дедом Морозом)
Количество мест: 15 детей
Место проведения: Зеленоград, корпус 607А, Центральная библиотека № 249
Стоимость:
- 16-30 декабря — 1800 рублей (взрослый + ребенок), дополнительный билет +500 рублей
- 31 декабря — 2000 рублей (взрослый + ребенок), дополнительный билет +500 рублей
Бронирование билетов: по ссылке. Оплата после подтверждения брони.
Новогодний клубный утренник с экспресс-фотосессией от создателей проекта «Мамаслёт».
Игровая программа, фотосессия (5 портретных фото и репортажная съемка высылаются на электронную почту), мастер-класс по декору деревянной кормушки.
Рекомендуемый возраст: от 1,5 до 4 лет
Количество мест: до 10 человек
Место проведения: Культурный центр «Доброволец», корпус 1414
Сеансы:
- 21 декабря
- 22 декабря
Стоимость:
- взрослый + ребенок — 1400 рублей
- дополнительный детский* - 700 рублей
- дополнительный взрослый* - 500 рублей
* Действительны при покупке основного билета.
Бронирование билетов: по ссылке. Оплата после подтверждения брони.
Для активных ребят, которые любят удивляться, организаторы подготовили:
- игры с красочным зимним реквизитом со Снегурочкой
- шоу научных экспериментов с господином Льдинкиным
- встречу с поющим Дедом Морозом.
Камерный театральный зал, парад нарядов, веселые конкурсы, танцевальные игры, дым желаний и эксперименты со светом.
Рекомендуемый возраст: 5-7 лет
Сеансы:
- 24 декабря, 11:00 — Культурный центр «Доброволец» (корпус 514А)
- 24 декабря, 17:00 — Культурный центр «Творческий лицей» (корпус 813)
Стоимость: 1500 рублей
Бронирование билетов: по ссылке. Оплата после подтверждения брони.
На празднике вас ждут:
- музыкальный спектакль по мотивам книги Джима Хэлмора «Снежный лев» в исполнении театра PANAMA — 40 минут
- торжественная встреча и игры с Дедом Морозом — 20 минут
- новогодняя классика на живой скрипке и общение в фотозоне с главным волшебником страны — 30 минут
- в качестве бонуса — горячий чай и дружные беседы.
«Новогодник — 2023» — представление для детей от 3 до 7 лет. Рекомендуется посетить его, чтобы прочувствовать волшебство и заручиться настроением на все предстоящие каникулы!
Сеансы:
- 24 декабря, 17:00
- 25 декабря, 17:00
Место проведения: Центральная библиотека № 249, корпус 607А
Стоимость:
- 2000 рублей (взрослый + ребенок)
- 1000 рублей — дополнительный (действителен при приобретении основного)
Бронирование билетов: по ссылке. Оплата после подтверждения брони.
Творите счастье своими руками!
На мастер-классе вас ждут 2 часа творчества и общения:
- берёте натуральную основу из сена (ширина 25 см), окутываете основу еловым лапником под названием «нобилис», который не осыпается
- украшаете душистыми дольками апельсина, лентами, маленькими игрушками и шишками…
И вот, готово славное украшение на дверь или стену! А может венок станет основой под свечу? Или подарком?
Возраст: на мастер-класс ждут взрослых и детей от 12 лет
Сеансы:
- 17 декабря, 17:00—19:00 — библиотека №250 (корпус 2008)
- 24 декабря, 15:00—17:00 — библиотека №254 (корпус 232)
Стоимость билета: 2000 рублей
Бронирование билетов: по ссылке. Оплата после подтверждения брони.
Создайте новогоднее настроение вместе с художницей Дарьей Кольчугиной!
Уютные и уже нарядные библиотеки приглашают на мастер-классы «Новогодняя картина». В преддверии самого доброго и волшебного праздника организаторы предлагают забыть обо всех хлопотах и на два часа погрузиться в мир творчества.
Сеансы:
- 16 декабря, 18:30—20:30 — библиотека №250 (корпус 2008) — Картина «В ожидании новогоднего чуда«
- 23 декабря, 18:30—20:30 — библиотека №254 (корпус 232) — Картина «Зимняя сказка»
Материалы: холст А3, акриловые краски.
Картина может стать прекрасным подарком дорогому человеку или украшением дома.
Хозяйки библиотек угостят дорогих гостей ароматным чаем! Лёгкая новогодняя музыка и атмосфера спокойствия надолго подарят чудесный настрой.
На мастер-класс ждут взрослых и детей от 12 лет.
Пока старшие мастерят, для детей от 4 лет будет организована мини-мастерская «Новогодние поделки из бумаги» в соседнем помещении.
Организаторам важно, чтобы всем гостям было комфортно.
Стоимость: 1 500 рублей, оплата после подтверждения брони
Количество мест ограничено
Бронирование билетов: на 16 декабря, на 23 декабря. В течение трёх рабочих дней с вами свяжется менеджер для подтверждения брони.
Со знаком качества Объединения библиотек и культурных центров Зеленограда!
Дети обожают, когда главный волшебник страны приносит чудо в их семьи! Организаторы сделали для вас программу, в которую актёры верят по-настоящему. Пустите сказку в свой дом!
- Отличные костюмы с сертификатами.
- Программа с играми, стихами, световыми эффектами и необыкновенным реквизитом.
- Дед Мороз — режиссер, педагог театральной студии, опыт работы в роли более 15 лет.
- Снегурочка — юная помощница с опытом проведения событий для детей более 3 лет.
- Персональный менеджер для оперативного взаимодействия.
Длительность программы: 30 минут
Количество детей: до 5 человек (с учётом рассказа стихотворений)
Стоимость:
- 20, 24, 25 декабря — 4000 рублей
- 28, 29 декабря — 5000 рублей
Заявка на выезд: по ссылке. Оплата после подтверждения брони.