«Новогодняя картина». Мастер-класс

Создайте новогоднее настроение вместе с художницей Дарьей Кольчугиной!



Уютные и уже нарядные библиотеки приглашают на мастер-классы «Новогодняя картина». В преддверии самого доброго и волшебного праздника организаторы предлагают забыть обо всех хлопотах и на два часа погрузиться в мир творчества.

Сеансы:

16 декабря, 18:30—20:30 — библиотека №250 (корпус 2008) — Картина «В ожидании новогоднего чуда«

23 декабря, 18:30—20:30 — библиотека №254 (корпус 232) — Картина «Зимняя сказка»

Материалы: холст А3, акриловые краски.

Картина может стать прекрасным подарком дорогому человеку или украшением дома.



Хозяйки библиотек угостят дорогих гостей ароматным чаем! Лёгкая новогодняя музыка и атмосфера спокойствия надолго подарят чудесный настрой.



На мастер-класс ждут взрослых и детей от 12 лет.

Пока старшие мастерят, для детей от 4 лет будет организована мини-мастерская «Новогодние поделки из бумаги» в соседнем помещении.

Организаторам важно, чтобы всем гостям было комфортно.



Стоимость: 1 500 рублей, оплата после подтверждения брони

Количество мест ограничено

Бронирование билетов: на 16 декабря, на 23 декабря. В течение трёх рабочих дней с вами свяжется менеджер для подтверждения брони.