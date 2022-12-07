Новогодняя программа мероприятий от библиотек и культурных центров Зеленограда — игры, спектакли, мастер-классы, фотосессии 1 - 31 декабря

Объединение библиотек и культурных центров Зеленограда объявляет о старте большой новогодней кампании для детей и взрослых. Гостей ждут спектакли и интерактивные шоу, мастер-классы, игры, дискотека и праздничная фотосессия с Дедом Морозом. Мероприятия уже начались — читайте подробности в анонсе и бронируйте места.

Приёмная Деда Мороза

Новый авторский интерактивный спектакль «Приёмная Деда Мороза» — трогательно, не громко, удивительно, по-настоящему…

«Приёмная Деда Мороза» — визитная карточка Объединения библиотек и культурных центров Зеленограда. Спектакль подходит для первого знакомства малышей от 1,5 до 4 лет с Дедом Морозом и его сказочной вселенной!

Продолжительность: 1 час (35 минут с Фьёками и Снегурочкой, 25 — с Дедом Морозом)
Количество мест: 15 детей
Место проведения: Зеленоград, корпус 607А, Центральная библиотека № 249

Стоимость:

  • 16-30 декабря — 1800 рублей (взрослый + ребенок), дополнительный билет +500 рублей
  • 31 декабря — 2000 рублей (взрослый + ребенок), дополнительный билет +500 рублей

Бронирование билетов: по ссылке. Оплата после подтверждения брони.

Новогодний утренник с экспресс-фотосессией

Новогодний клубный утренник с экспресс-фотосессией от создателей проекта «Мамаслёт».

Игровая программа, фотосессия (5 портретных фото и репортажная съемка высылаются на электронную почту), мастер-класс по декору деревянной кормушки.

Рекомендуемый возраст: от 1,5 до 4 лет
Количество мест: до 10 человек
Место проведения: Культурный центр «Доброволец», корпус 1414

Сеансы:

  • 21 декабря
  • 22 декабря

Стоимость:

  • взрослый + ребенок — 1400 рублей
  • дополнительный детский* - 700 рублей
  • дополнительный взрослый* - 500 рублей

* Действительны при покупке основного билета.

Бронирование билетов: по ссылке. Оплата после подтверждения брони.

«Новогодние эксперименты». Интерактивная шоу-программа

Для активных ребят, которые любят удивляться, организаторы подготовили:

  • игры с красочным зимним реквизитом со Снегурочкой
  • шоу научных экспериментов с господином Льдинкиным
  • встречу с поющим Дедом Морозом.

Камерный театральный зал, парад нарядов, веселые конкурсы, танцевальные игры, дым желаний и эксперименты со светом.

Рекомендуемый возраст: 5-7 лет

Сеансы:

  • 24 декабря, 11:00 — Культурный центр «Доброволец» (корпус 514А)
  • 24 декабря, 17:00 — Культурный центр «Творческий лицей» (корпус 813)

Стоимость: 1500 рублей
Бронирование билетов: по ссылке. Оплата после подтверждения брони.

Новогодник-2023. Новинка сезона

На празднике вас ждут:

  • музыкальный спектакль по мотивам книги Джима Хэлмора «Снежный лев» в исполнении театра PANAMA — 40 минут
  • торжественная встреча и игры с Дедом Морозом — 20 минут
  • новогодняя классика на живой скрипке и общение в фотозоне с главным волшебником страны — 30 минут
  • в качестве бонуса — горячий чай и дружные беседы.

«Новогодник — 2023» — представление для детей от 3 до 7 лет. Рекомендуется посетить его, чтобы прочувствовать волшебство и заручиться настроением на все предстоящие каникулы!

Сеансы:

  • 24 декабря, 17:00
  • 25 декабря, 17:00

Место проведения: Центральная библиотека № 249, корпус 607А

Стоимость:

  • 2000 рублей (взрослый + ребенок)
  • 1000 рублей — дополнительный (действителен при приобретении основного)

Бронирование билетов: по ссылке. Оплата после подтверждения брони.

«Новогодний венок». Мастер-класс

Творите счастье своими руками!

На мастер-классе вас ждут 2 часа творчества и общения:

  • берёте натуральную основу из сена (ширина 25 см), окутываете основу еловым лапником под названием «нобилис», который не осыпается
  • украшаете душистыми дольками апельсина, лентами, маленькими игрушками и шишками…

И вот, готово славное украшение на дверь или стену! А может венок станет основой под свечу? Или подарком?

Возраст: на мастер-класс ждут взрослых и детей от 12 лет

Сеансы:

  • 17 декабря, 17:00—19:00 — библиотека №250 (корпус 2008)
  • 24 декабря, 15:00—17:00 — библиотека №254 (корпус 232)

Стоимость билета: 2000 рублей
Бронирование билетов: по ссылке. Оплата после подтверждения брони.

«Новогодняя картина». Мастер-класс

Создайте новогоднее настроение вместе с художницей Дарьей Кольчугиной!

Уютные и уже нарядные библиотеки приглашают на мастер-классы «Новогодняя картина». В преддверии самого доброго и волшебного праздника организаторы предлагают забыть обо всех хлопотах и на два часа погрузиться в мир творчества.

Сеансы:

Материалы: холст А3, акриловые краски.
Картина может стать прекрасным подарком дорогому человеку или украшением дома.

Хозяйки библиотек угостят дорогих гостей ароматным чаем! Лёгкая новогодняя музыка и атмосфера спокойствия надолго подарят чудесный настрой.

На мастер-класс ждут взрослых и детей от 12 лет.
Пока старшие мастерят, для детей от 4 лет будет организована мини-мастерская «Новогодние поделки из бумаги» в соседнем помещении.
Организаторам важно, чтобы всем гостям было комфортно.

Стоимость: 1 500 рублей, оплата после подтверждения брони
Количество мест ограничено

Бронирование билетов: на 16 декабря, на 23 декабря. В течение трёх рабочих дней с вами свяжется менеджер для подтверждения брони.

Поздравление «Дед Мороз и Снегурочка в каждый дом»

Со знаком качества Объединения библиотек и культурных центров Зеленограда!

Дети обожают, когда главный волшебник страны приносит чудо в их семьи! Организаторы сделали для вас программу, в которую актёры верят по-настоящему. Пустите сказку в свой дом!

  • Отличные костюмы с сертификатами.
  • Программа с играми, стихами, световыми эффектами и необыкновенным реквизитом.
  • Дед Мороз — режиссер, педагог театральной студии, опыт работы в роли более 15 лет.
  • Снегурочка — юная помощница с опытом проведения событий для детей более 3 лет.
  • Персональный менеджер для оперативного взаимодействия.

Длительность программы: 30 минут

Количество детей: до 5 человек (с учётом рассказа стихотворений)

Стоимость:

  • 20, 24, 25 декабря — 4000 рублей
  • 28, 29 декабря — 5000 рублей

Заявка на выезд: по ссылке. Оплата после подтверждения брони.

Метки:
дети, библиотека, новый год, культурный центр
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