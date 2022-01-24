Концерт «Штраус-Гала» Московского государственного симфонического оркестра — 13 февраля в Культурном центре «Зеленоград» 13 февраля 12:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград"

Оркестр представит концертную программу «Штраус-Гала»

Начало в 12:00.

Музыкальные шедевры семейства Штраусов с момента их создания украшают своим звучанием самые изысканные вечера, роскошные балы и являются неотъемлемой частью торжеств и праздничных вечеров.

Накануне Дня всех влюбленных подарите себе и своим близким заряд положительных эмоций с музыкой восхитительных вальсов.

  • Стоимость билета от 350 до 700 рублей.
  • Купить билет можно на сайте Культурного центра «Зеленоград».

Следующие представления

  • Концерт «Музыка кино»
    6 марта. Вниманию зрителей будут предложены лучшие мелодии из знакомых всем кинофильмов.
  • Симфоническая сказка «Руслан и Людмила»
    24 апреля. По мотивам поэмы великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.


Московский государственный симфонический оркестр

Метки:
культура, концерты, дк, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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