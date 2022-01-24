Оркестр представит концертную программу «Штраус-Гала»
Начало в 12:00.
Музыкальные шедевры семейства Штраусов с момента их создания украшают своим звучанием самые изысканные вечера, роскошные балы и являются неотъемлемой частью торжеств и праздничных вечеров.
Накануне Дня всех влюбленных подарите себе и своим близким заряд положительных эмоций с музыкой восхитительных вальсов.
- Стоимость билета от 350 до 700 рублей.
- Купить билет можно на сайте Культурного центра «Зеленоград».
Следующие представления
- Концерт «Музыка кино»
6 марта. Вниманию зрителей будут предложены лучшие мелодии из знакомых всем кинофильмов.
- Симфоническая сказка «Руслан и Людмила»
24 апреля. По мотивам поэмы великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Московский государственный симфонический оркестр
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