Для кого?

Будет чем заняться и четырехлеткам, и новеньким первоклашкам, и серьезным ребятам из пятого класса, и тем, кто подумывает о поступлении.

А родители, если устанут, могут тихо посидеть на диванчике со стаканом чаю, пока дети заняты.

Активных родителей приглашаем прямо на мастер-класс.

Или можно поймать интересного преподавателя и терзать его вопросами).