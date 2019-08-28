День открытых дверей в инновационном детском Кулибин центре. Начинаем сентябрь весело 28.08.2019 Центр развития инженерного мышления у детей и подростков «Кулибин-центр»

Начать сентябрь с пользой для «души и тела» можно прям с первого числа, приняв участие в дне открытых дверей инновационного детского Кулибин-центра!

На Дне открытых дверей пройдут интересные мастер-классы.

Какие мастер-классы?

  • Программирование (настольная игра Битва Големов);
  • Работа на 3D принтере;
  • Рисование 3D ручками;
  • Теория Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ).

А что еще?

Можно записаться на кружок, например, на робототехнику (уникальная программа развития мышления), или 3D моделирование или ТРИЗ, да на любой — в этот день всем даем СКИДКУ!

  • Можно поговорить с преподавателями.
  • Себя показать и на людей посмотреть.
  • Попить чаю с конфетками и печеньками.
  • Унести домой сувенир с мастер-класса.

Для кого?

Будет чем заняться и четырехлеткам, и новеньким первоклашкам, и серьезным ребятам из пятого класса, и тем, кто подумывает о поступлении.

А родители, если устанут, могут тихо посидеть на диванчике со стаканом чаю, пока дети заняты.

Активных родителей приглашаем прямо на мастер-класс.

Или можно поймать интересного преподавателя и терзать его вопросами).

Где и когда?

Зеленоград, корпус 2305а, вход со стороны бульвара под вывеску «Кулибин-центр».

Тел.: +7(499)394-36-25

1 сентября, в воскресенье, с 11:00 до 15:00.

ПЛЮШКИ!

Скидка 5% на любой абонемент.

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