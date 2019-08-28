Начать сентябрь с пользой для «души и тела» можно прям с первого числа, приняв участие в дне открытых дверей инновационного детского Кулибин-центра!
На Дне открытых дверей пройдут интересные мастер-классы.
- Программирование (настольная игра Битва Големов);
- Работа на 3D принтере;
- Рисование 3D ручками;
- Теория Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ).
Можно записаться на кружок, например, на робототехнику (уникальная программа развития мышления), или 3D моделирование или ТРИЗ, да на любой — в этот день всем даем СКИДКУ!
- Можно поговорить с преподавателями.
- Себя показать и на людей посмотреть.
- Попить чаю с конфетками и печеньками.
- Унести домой сувенир с мастер-класса.
Будет чем заняться и четырехлеткам, и новеньким первоклашкам, и серьезным ребятам из пятого класса, и тем, кто подумывает о поступлении.
А родители, если устанут, могут тихо посидеть на диванчике со стаканом чаю, пока дети заняты.
Активных родителей приглашаем прямо на мастер-класс.
Или можно поймать интересного преподавателя и терзать его вопросами).
- Мы отличаемся!
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+7 (495) 76-76-746
- Для летних ремонтов!
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