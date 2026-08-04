Рады представить вам нового врача в команде сети медицинских центров «338», «340», «1506» — кардиолога Егоркину Наталью Владимировну.



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В 2007 г. Наталья Владимировна окончила «ГОУ Московский государственный медико-стоматологический университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» по специальности «Лечебное дело».



Прошла интернатуру на базе городской больницы г. Зеленограда по специальности «Терапия».



В 2015 г. — повышение квалификации в ГБОУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова по специальности «Кардиология».



Имеет действующую аккредитацию по специальностям «Кардиология» и «Терапия».



Опыт работы



• 2007-2015 гг. — врач-терапевт городской больницы № 3;

• 2015-2015 гг. — врач-кардиолог городской больницы № 3;

• 2015-2020 гг. — врач-кардиолог городской поликлиники им. М. П. Кончаловского;

• 2020-2025 гг. — заведующая дневным стационаром, врач-кардиолог ГБУЗ ГП № 45 ДЗМ;

• 2025-2026 гг. — заведующая кардиологическим отделением ГБУЗ ГП № 45 ДЗМ.



Профессиональные интересы / Специализация



• Лечение гипертонической болезни.

• ИБС (ведение пациентов после перенесенных инфарктов миокарда, стентирования коронарных артерий, АКШ).

• Ведение пациентов после протезирования клапанов сердца, нарушения ритма сердца (фибрилляция предсердий, экстрасистолии), кардиомиопатии, ХСН.

• Лечение заболеваний сердца у пациентов с полиморбидной патологией, как в условиях медицинского центра, так и на дому.

• Подбор гипотензивной, гиполипидемической терапии. Интерпретация ЭКГ, ХМ, СМАД, тредмил-теста, ВЭМ.



Мы уверены: опыт, теплота и профессионализм Натальи Владимировны помогут многим пациентам сохранить здоровье на долгие годы!



Телефон для записи: +7-499-678-03-78



medcentre-zelenograd.ru

vk.com/club44443400



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