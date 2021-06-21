Кто и зачем летает

Раньше такие полеты связывали с работами, которые проводит Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) в Менделеево. Тогда в институте «Зеленоград.ру» подтвердили, что это был совместный полёт сотрудников ВНИИФТРИ и местного авиационного управления, которому принадлежит вертолет. Однако называть организацию и комментировать цель полёта не стали.

Возможно, тестировали коммуникационное оборудование для ГЛОНАСС или 5G, но точно неизвестно. При следующих пролётах, осенью 2020 года в институте вообще отказались комментировать пролеты над городом.

В декабре 2020 префектура, отвечая на жалобу одного из жителей, рассказала, что над городом в интересах ФСБ России иногда летает вертолет типа МИ-8 государственной авиации.