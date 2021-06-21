2
Зачем военный вертолет кружит над Зеленоградом? И можно ли избавиться от этого шума? 21.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Время от времени на Зеленоградом кружит вертолет — обычно над старой частью города, 3-7 микрорайонами. Он окрашен в зеленый цвет и выглядит, как военный. Одни беспокоятся, что вообще происходит. Других раздражает шум от вертолета. Вот что мы узнали.

Кто и зачем летает

Раньше такие полеты связывали с работами, которые проводит Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) в Менделеево. Тогда в институте «Зеленоград.ру» подтвердили, что это был совместный полёт сотрудников ВНИИФТРИ и местного авиационного управления, которому принадлежит вертолет. Однако называть организацию и комментировать цель полёта не стали.

Возможно, тестировали коммуникационное оборудование для ГЛОНАСС или 5G, но точно неизвестно. При следующих пролётах, осенью 2020 года в институте вообще отказались комментировать пролеты над городом.

В декабре 2020 префектура, отвечая на жалобу одного из жителей, рассказала, что над городом в интересах ФСБ России иногда летает вертолет типа МИ-8 государственной авиации.

Можно ли избавиться от шума?

Вообще над Москвой запрещены пролеты самолетов и вертолетов. Но этот запрет касается только территории только в пределах МКАД. В Росавиации «Зеленоград.ру» сказали, что эти пролеты согласованы и имеют все нужные разрешения, а вопросами шума занимается Роспотребнадзор.

Однако в этом ведомстве заявили, что создаваемый вертолетами шум измерить невозможно. «Измерить и оценить шум, создаваемый на территории жилой застройки эпизодическим пролетом вертолета, невозможно», — сообщили в надзорном органе, добавив, что жалобы на такой шум от зеленоградцев не поступали.

Согласно действующим санитарным нормам, допустимые уровни шума в жилых домах не должны превышать в дневное время 55 дБА, а ночное — 45 дБА. При авиационном шуме — 75 и 65 дБА соответственно. ГОСТ 22283–2014 «Шум авиационный» устанавливает методы и условия измерения шума, поэтому остается непонятным, почему это не может сделать Роспотребнадзор. Если вы знаете, в чем дело, напишите нам.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
шум и закон о тишине, вертолет
Реклама
Реклама
Обсуждение
Барри
16 августа 2017
Да катали потенциальных заказчиков, к бабке не ходи. 8-10 раз по примерно одному и тому же маршруту, причём новогороднее гетто показывать не стали, вертушка почти всегда разворачивалась над централкой и летела на ДК.
Михаил Алексеевич
17 августа 2017
Странное место выбрали. У военных полеты над гражданскими объектами без особой необходимости запрещены.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Зачем военный вертолет кружит над Зеленоградом? И можно ли избавиться от этого шума? Ответы
На месте пруда в ЦИЭ могут построить большой торговый комплекс Новости
Псковский депутат Лев Шлосберг из партии «Яблоко» может претендовать на место в Госдуме от нашего округа. Кто он такой? Новости
Отключение электричества на станции Крюково объяснили аварией. Генератор подключали шесть часов. Пассажиры не жаловались Новости
Активисты утверждают, что мусорный комплекс рядом с Поварово строят на истоке реки. Приглашенные застройщиком гидрогеологи не смогли подтвердить это Истории
Могут ли меня уволить, если я не сделаю прививку от ковида? А работодатель должен следить за этим? Истории
Тридцатиградусную жару обещают всю следующую неделю. Городские пляжи открыты, хотя формально купальный сезон не начался Новости
Записи на вакцинацию от ковида в Зеленограде придется ждать около недели. Или стоять в живой очереди Новости
Массовый запуск воздушных шаров предлагают запретить в Подмосковье. Зеленоградские экоактивисты хотят того же Новости
Бомбочки с водой бросают с балкона в 14-м микрорайоне на головы прохожих Новости
На Верхних Кукуевских прудах в 17 микрорайоне к сентябрю сделают площадку для отдыха Новости
Незаконная реклама на столбах и остановках появляется снова и снова. Почему это происходит и кто должен за ней следить? Истории
Домики и сходы для уток установили на городском пруду и Школьном озере. Это поможет им защищать птенцов и без проблем выходить на берег Новости
Клуб друзей приглашает на лекцию-дегустацию крафтового сыра. 24 июня — бар «Это Бар» Новости
Прямой эфир с главным редактором «Зеленоград.ру» — в среду 23 июня. Собираем вопросы и темы для разговора Новости
Павильон «Здоровая Москва» на площади Юности теперь работает только для вакцинирования от коронавируса. Время работы — до последнего клиента Новости
Нерабочие дни отменяются, но фудкорты и детские комнаты будут закрыты до конца июня. По ночам в бары и клубы пустят только привитых Новости
Требование работодателей вакцинироваться слабо стимулирует людей. Эффективней доказать им безопасность прививок. Результат исследования «Зеленоград.ру» Истории
Как церковь в Рузино сжигали, бомбили и разбирали на кирпичи. А потом одна монахиня добилась её восстановления Истории
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
Расскажите, если вас просят проверить актуальность регистрации ребенка для нового учебного года. Такие письма получили родители в Зеленограде, но в мэрии не подтвердили, что регулярно проверяют прописку Истории
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
Сорок деревьев нелегально спилили в Южной промзоне. Лесорубов задержали Новости
Студентка МИЭТа упала с крыши 85-этажной башни в Москва-Сити Новости
Проект застройки микрорайона ЦИЭ одобрен на онлайн-обсуждении. Его результаты выглядят подозрительно Истории
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Заменить мусоропровод местом для колясок и велосипедов. За это голосуют в Подмосковье Новости
Магазин спортивной одежды, обуви и аксессуаров «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
Как провести каникулы познавательно, весело и безопасно. Три зеленоградских детских клуба работают летом — интересные программы для детей всех возрастов Партнерский материал
Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию от ковида для части москвичей. Вот кого это касается Новости
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
© 1997–2021 Зеленоград.ру