Время от времени на Зеленоградом кружит вертолет — обычно над старой частью города, 3-7 микрорайонами. Он окрашен в зеленый цвет и выглядит, как военный. Одни беспокоятся, что вообще происходит. Других раздражает шум от вертолета. Вот что мы узнали.
Раньше такие полеты связывали с работами, которые проводит Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) в Менделеево. Тогда в институте «Зеленоград.ру» подтвердили, что это был совместный полёт сотрудников ВНИИФТРИ и местного авиационного управления, которому принадлежит вертолет. Однако называть организацию и комментировать цель полёта не стали.
Возможно, тестировали коммуникационное оборудование для ГЛОНАСС или 5G, но точно неизвестно. При следующих пролётах, осенью 2020 года в институте вообще отказались комментировать пролеты над городом.
В декабре 2020 префектура, отвечая на жалобу одного из жителей, рассказала, что над городом в интересах ФСБ России иногда летает вертолет типа МИ-8 государственной авиации.
Вообще над Москвой запрещены пролеты самолетов и вертолетов. Но этот запрет касается только территории только в пределах МКАД. В Росавиации «Зеленоград.ру» сказали, что эти пролеты согласованы и имеют все нужные разрешения, а вопросами шума занимается Роспотребнадзор.
Однако в этом ведомстве заявили, что создаваемый вертолетами шум измерить невозможно. «Измерить и оценить шум, создаваемый на территории жилой застройки эпизодическим пролетом вертолета, невозможно», — сообщили в надзорном органе, добавив, что жалобы на такой шум от зеленоградцев не поступали.
Согласно действующим санитарным нормам, допустимые уровни шума в жилых домах не должны превышать в дневное время 55 дБА, а ночное — 45 дБА. При авиационном шуме — 75 и 65 дБА соответственно. ГОСТ 22283–2014 «Шум авиационный» устанавливает методы и условия измерения шума, поэтому остается непонятным, почему это не может сделать Роспотребнадзор. Если вы знаете, в чем дело, напишите нам.