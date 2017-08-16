Вертолёт, похожий на военный, часа два курсировал между 3-м и 5-м микрорайонами Зеленограда. Народ забеспокоился: «Что случилось?»

В социальных сетях горожане по-разному отреагировали на манёвры геликоптера в разгар рабочей среды 16 августа. Отдыхающие после ночных смен раздражены из-за прерванного сна, дети — в восторге, для кого-то это красота, за которой можно наблюдать бесконечно, или возможность проявить остроумие. Но в основном вопросы: «Кто? Зачем? Почему?»

Среди выдвинутых версий прозвучало, что это Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ), расположенный по-соседству с Зеленоградом в Менделеево, проводил очередное тестирование. Возможно, Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).

В институте порталу Zelenograd.ru подтвердили, что это был совместный полёт сотрудников ВНИИФТРИ и местного авиационного управления, которому принадлежит вертолет. Однако не стали называть организацию и комментировать цель полёта.

Также неизвестно, тестировали работу бортовых приборов или внешних систем: наземных, космических, движущихся, стационарных, каких-то других или в комплексе.