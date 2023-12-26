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Зачем нужно капитально ремонтировать поликлинику в 20-м микрорайоне, если её недавно построили? 26.12.2023 ZELENOGRAD.RU

Закрытие на ремонт поликлиники в корпусе 2042 вызвало недоумение местных жителей. Действительно, её открыли ровно 11 лет назад, в конце 2012 года, после многочисленных задержек. Неужели, за это время здание настолько обветшало, что ему потребовался капитальный ремонт?

Так и есть, утверждают в зеленоградской больнице: «Время берет свое… Сотрудники поликлиники всеми силами старались сохранять ее в первозданном виде, но сейчас все системы и коммуникации нуждаются в ремонте и местами в полной замене».

Ещё одна причина — «совершенно новые требования», которые предъявляют сейчас к планировке помещений и оборудованию поликлиник. Новый стандарт московских поликлиник предполагает наличие буфета, более удобную планировку, открытые пространства, размещение самых посещаемых кабинетов на первых этажах, а кабинеты врачей и диагностики по одному профилю — на одном этаже.

Что касается оборудования, то аналоговое оборудование должны заменить на цифровое, а также обеспечить обязательный набор оборудования (неизвестно, что из этого набора не было раньше).

Чего здесь больше — желание обустроить поликлинику по новому стандарту или износ систем и коммуникаций, неизвестно. Также неизвестно пока, сколько продлится ремонт, с учетом того, что здание построено, хоть и относительно недавно, но по индивидуальному проекту.

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Метки:
поликлиника, микрорайон 20
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Обсуждение
Свити ***
14 минут назад
Вот жгут кому-то деньги руки...Или наоборот не терпится их в карманы рассовать.Поликлиника по сравнению с другими выглядит отлично. Конечно какой-то ремонт нужен, но не глобальный. Посмотрите на детскую поликлинику в 3 р-не - вот где рыдать хочется...Но про неё тишина.
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Зачем нужно капитально ремонтировать поликлинику в 20-м микрорайоне, если её недавно построили? Ответы
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