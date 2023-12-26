Так и есть, утверждают в зеленоградской больнице: «Время берет свое… Сотрудники поликлиники всеми силами старались сохранять ее в первозданном виде, но сейчас все системы и коммуникации нуждаются в ремонте и местами в полной замене».

Ещё одна причина — «совершенно новые требования», которые предъявляют сейчас к планировке помещений и оборудованию поликлиник. Новый стандарт московских поликлиник предполагает наличие буфета, более удобную планировку, открытые пространства, размещение самых посещаемых кабинетов на первых этажах, а кабинеты врачей и диагностики по одному профилю — на одном этаже.

Что касается оборудования, то аналоговое оборудование должны заменить на цифровое, а также обеспечить обязательный набор оборудования (неизвестно, что из этого набора не было раньше).

Чего здесь больше — желание обустроить поликлинику по новому стандарту или износ систем и коммуникаций, неизвестно. Также неизвестно пока, сколько продлится ремонт, с учетом того, что здание построено, хоть и относительно недавно, но по индивидуальному проекту.