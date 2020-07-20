Фотографию палатки с овощами и фруктами около корпусе 1204 прислал в редакцию «Зеленоград.ру» наш читатель Андрей. Он возмущается: «люди бизнес теряют из-за аренды, а эти умники в наглую захватывают лакомые места и ничего не платят». Выяснили, нарушают ли что-нибудь владельцы палатки и может ли любой горожанин купить помидоры в «Пятёрочке», разбить рядом палатку, написать на ценниках «Крым» и продавать по 300 рублей?
Заместитель префекта Дмитрий Лавров сообщил «Зеленоград.ру», что этот конкретный лоток установлен не самостоятельно, а при магазине в этом же корпусе. Он внесён в схему размещения нестационарных торговых объектов (есть в распоряжении префектуры от 17.04.20) и соответствует правилам постановления правительства Москвы.
Любой предприниматель может обратиться в префектуру и, если его объект соответствует требованиям, поставить такой «развал» после оформления всех документов. Выдача разрешения в префектуре, как и дальнейшая эксплуатация лотка, бесплатны.
«Мы в своё время активно пропагандировали такой формат среди предпринимателей, но народ не заинтересовался. Может, если вы опубликуете эту историю, то на их примере народ зашевелится. На лето не плохой формат», — добавил Лавров.
Правила для установки лотков при магазинах несложные: они не должны выбиваться из общего архитектурного стиля города, перед подачей заявки нужно подготовить проект, высота навеса не должна превышать первый этаж, а установка шатров под запретом. При создании объекта нельзя использовать кирпичи, бетон, строительные блоки. Также нарушением будет, если размещенный лоток мешает людям на тротуаре.
Андрей сделал покупку в этом развале, но чек ему не дали. Однако по правилам налоговой, торговля на рынках и других территориях под торговлю может осуществляться без контрольно-кассовой техники. Касается ли это развалов при магазинах, не совсем понятно.