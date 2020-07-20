Заместитель префекта Дмитрий Лавров сообщил «Зеленоград.ру», что этот конкретный лоток установлен не самостоятельно, а при магазине в этом же корпусе. Он внесён в схему размещения нестационарных торговых объектов (есть в распоряжении префектуры от 17.04.20) и соответствует правилам постановления правительства Москвы.

Любой предприниматель может обратиться в префектуру и, если его объект соответствует требованиям, поставить такой «развал» после оформления всех документов. Выдача разрешения в префектуре, как и дальнейшая эксплуатация лотка, бесплатны.

«Мы в своё время активно пропагандировали такой формат среди предпринимателей, но народ не заинтересовался. Может, если вы опубликуете эту историю, то на их примере народ зашевелится. На лето не плохой формат», — добавил Лавров.

Правила для установки лотков при магазинах несложные: они не должны выбиваться из общего архитектурного стиля города, перед подачей заявки нужно подготовить проект, высота навеса не должна превышать первый этаж, а установка шатров под запретом. При создании объекта нельзя использовать кирпичи, бетон, строительные блоки. Также нарушением будет, если размещенный лоток мешает людям на тротуаре.