Видел на улице палатку с овощами и фруктами. А что, так можно было? 20.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Фотографию палатки с овощами и фруктами около корпусе 1204 прислал в редакцию «Зеленоград.ру» наш читатель Андрей. Он возмущается: «люди бизнес теряют из-за аренды, а эти умники в наглую захватывают лакомые места и ничего не платят». Выяснили, нарушают ли что-нибудь владельцы палатки и может ли любой горожанин купить помидоры в «Пятёрочке», разбить рядом палатку, написать на ценниках «Крым» и продавать по 300 рублей?

Заместитель префекта Дмитрий Лавров сообщил «Зеленоград.ру», что этот конкретный лоток установлен не самостоятельно, а при магазине в этом же корпусе. Он внесён в схему размещения нестационарных торговых объектов (есть в распоряжении префектуры от 17.04.20) и соответствует правилам постановления правительства Москвы.

Любой предприниматель может обратиться в префектуру и, если его объект соответствует требованиям, поставить такой «развал» после оформления всех документов. Выдача разрешения в префектуре, как и дальнейшая эксплуатация лотка, бесплатны.

«Мы в своё время активно пропагандировали такой формат среди предпринимателей, но народ не заинтересовался. Может, если вы опубликуете эту историю, то на их примере народ зашевелится. На лето не плохой формат», — добавил Лавров.

Правила для установки лотков при магазинах несложные: они не должны выбиваться из общего архитектурного стиля города, перед подачей заявки нужно подготовить проект, высота навеса не должна превышать первый этаж, а установка шатров под запретом. При создании объекта нельзя использовать кирпичи, бетон, строительные блоки. Также нарушением будет, если размещенный лоток мешает людям на тротуаре.

Андрей сделал покупку в этом развале, но чек ему не дали. Однако по правилам налоговой, торговля на рынках и других территориях под торговлю может осуществляться без контрольно-кассовой техники. Касается ли это развалов при магазинах, не совсем понятно.

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Правильно ли разрешать бесплатно ставить развалы с овощами и фруктами?
Да, кто угодно должен иметь возможность торговать
Только при стационарных магазинах
Нет, вообще нельзя
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Метки:
бизнес, овощи и фрукты
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