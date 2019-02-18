Высокие сетчатые контейнеры для сбора перерабатываемых отходов — металла, пластика, стекла и бумаги — появились в Зеленограде в 2017 году, придя на смену бакам, разделенным на секции для определенного вида отходов. В такие контейнеры мусор можно просовывать в отверстия или забрасывать сверху. Новые контейнеры почти в два раза меньше, имеют два отверстия — туда пройдет бутылка или небольшой пакет, — и крышку (её можно открыть).

Новые баки более прочные, менее подвержены деформации. И главное, у них более удобные крепления, которые подходят для всех типов мусоровозов, рассказали Zelenograd.ru в компании «МСК-НТ», занимающейся вывозом и сортировкой бытовых отходов в Зеленограде. Прежние контейнеры не подходили под определенные марки мусоровозов, были сложности с погрузкой.

Емкость новых баков меньше, чем у прежних, но вывозить их будут чаще, благодаря универсальной конструкции. Компания сейчас закупает специальную машину, которая будет ежедневно курсировать по городу и забирать содержимое этих баков.

В зеленоградских дворах стоит сейчас около 50-ти новых контейнеров для раздельного сбора мусора (карта), в ближайшее время «МСК-НТ» рассчитывает заменить все баки. В округе установлено 90 сетчатых баков для раздельного сбора отходов.