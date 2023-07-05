Полиция снова получила полномочия наказывать нарушителей тишины
Источник новости — сообщение депутата Госдумы и кандидата в мэры Москвы от ЛДПР Бориса Чернышова. Он утверждал, что в Жилищном кодексе якобы есть возможность принудительно выселять шумного соседа за «систематические нарушения». Но мера эта расплывчатая, её надо уточнить — Чернышов предложил считать основанием для выселения 15 заявлений в полицию в течение года.
Что с этим не так
- Чернышов даже не внес соответствующий законопроект в Госдуму (что мог бы сделать), а просто написал письмо в правительство. Это может сделать каждый из вас
- Чернышов пишет об определенном количество «заявлений» в полицию, но заявлений можно написать хоть тысячу — в таком виде норма станет возможностью свести счеты
- Нормы Жилищного кодекса, на которые ссылается Чернышов, касаются не собственников квартир, а только нанимателей
- Статья Гражданского кодекса 293, предусматривающая возможность изъятия у собственника жилья за систематическое нарушение прав соседей, была отменена
- Новая статья ГК РФ 287.7, также предусматривающая изъятие помещения у собственника, касается бесхозяйственного обращения с жильем и, судя по разъяснениям, не имеет отношения к нарушению тишины
Выводы
- Вероятность реализации инициативы Чернышова и появления в законах в обозримом будущем возможности выселить шумного собственника соседней квартиры очень низкая
- Проблема неадекватных соседей острая, но в такой подаче от кандидата в мэры больше похожа на предвыборную агитацию
- Сейчас полиция снова получила возможность составлять протоколы за нарушение тишины, пользуйтесь пока этой возможностью
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