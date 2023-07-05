Источник новости — сообщение депутата Госдумы и кандидата в мэры Москвы от ЛДПР Бориса Чернышова. Он утверждал, что в Жилищном кодексе якобы есть возможность принудительно выселять шумного соседа за «систематические нарушения». Но мера эта расплывчатая, её надо уточнить — Чернышов предложил считать основанием для выселения 15 заявлений в полицию в течение года.