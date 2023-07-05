Слышали новость, что шумного соседа можно будет принудительно выселить? Рассказываем, почему не стоит на это рассчитывать 05.07.2023 ZELENOGRAD.RU

Источник новости — сообщение депутата Госдумы и кандидата в мэры Москвы от ЛДПР Бориса Чернышова. Он утверждал, что в Жилищном кодексе якобы есть возможность принудительно выселять шумного соседа за «систематические нарушения». Но мера эта расплывчатая, её надо уточнить — Чернышов предложил считать основанием для выселения 15 заявлений в полицию в течение года.

Что с этим не так

  • Чернышов даже не внес соответствующий законопроект в Госдуму (что мог бы сделать), а просто написал письмо в правительство. Это может сделать каждый из вас
  • Чернышов пишет об определенном количество «заявлений» в полицию, но заявлений можно написать хоть тысячу — в таком виде норма станет возможностью свести счеты
  • Нормы Жилищного кодекса, на которые ссылается Чернышов, касаются не собственников квартир, а только нанимателей
  • Статья Гражданского кодекса 293, предусматривающая возможность изъятия у собственника жилья за систематическое нарушение прав соседей, была отменена
  • Новая статья ГК РФ 287.7, также предусматривающая изъятие помещения у собственника, касается бесхозяйственного обращения с жильем и, судя по разъяснениям, не имеет отношения к нарушению тишины

Выводы

  • Вероятность реализации инициативы Чернышова и появления в законах в обозримом будущем возможности выселить шумного собственника соседней квартиры очень низкая
  • Проблема неадекватных соседей острая, но в такой подаче от кандидата в мэры больше похожа на предвыборную агитацию
  • Сейчас полиция снова получила возможность составлять протоколы за нарушение тишины, пользуйтесь пока этой возможностью

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Метки:
шум и закон о тишине
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