Сколько денег можно вернуть, если горячая вода недостаточно горячая 05.07.2023 ZELENOGRAD.RU

Жалоб на еле теплую воду, за которую приходится платить, как за горячую, всё больше. «Зеленоград.ру» разобрался в проблеме — похоже, денег можно вернуть так мало, что заниматься этим стоит только из принципа (ниже немножко коммунальной математики).

По нормам температура горячей воды в квартире должна быть не ниже 60 градусов и не выше 75. Если температура не соответствует нормам, вам нужно вызвать проверку из «Жилищника» или жилинспекции. Придет инженер, измерит температуру и составит акт. После этого будет направлено письмо в «Мои документы» с поручением сделать перерасчёт.

Однако рассчитывать на большую сумму не стоит. Если температура воды окажется ниже 40 градусов, то за каждый час подачи такой воды, управляющая организация должна брать плату как за холодную. Если температура выше сорока градусов, то перерасчет делают по формуле — за каждые три градуса отклонения от нормы плата уменьшается на 0,1% за час.

Например, температура воды у вас 45 градусов (при нормативе 60). Тогда коэффициент снижения будет (60-45):3*0,1%=0,5%. Предположим, в месяц за горячую воду вы заплатили 900 рублей (30 рублей в день), тогда сумма перерасчета за сутки составит 30*(0,5%*24)=3,6 рубля. За два дня температуры ниже нормы, соответственно — 7,2 рубля. Если предположить невероятно, что целый месяц температура воду будет ниже норматива, то вы получите 108 рублей.

Собственный вариант вы можете рассчитать, исходя из суммы платежа за горячую воду по квитанции.

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Метки:
жкх, горячая вода
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