Сейчас между корпусами 451 и 1212 пешеходная дорожка в лесу. Но автомобильная дорога на этом месте была заложена в генеральном плане развития Зеленограда еще в конце 1970-х годов, когда строился 12-й микрорайон. Есть она и в последнем принятом генплане, сообщил префект Анатолий Смирнов.

Он отметил, что не видит необходимости её строить, поскольку никакого градостроительного развития со стороны 4 и 12 микрорайонов сейчас не предполагается. «Для внуков и детей, на будущее, возможно, когда-то и потребуется — город живой организм, будет меняться», сказал Смирнов.



Действительно, в последнем генплане такая дорога есть, она отмечена на схеме улично-дорожной сети района Матушкино. При этом на лесной территории она отмечена как внеуличная. Что это значит? Как поясняли в префектуре еще в 2010 году, дорогу можно проложить как тоннель под территорией природного комплекса. То есть, предлагалось проложить подземный тоннель при въезде в лес возле корпуса 451 (там, где деревянный мостик) и сделать выезд из него возле корпусов 1211—1212 (22-этажки у леса).

Это всего лишь красные линии на схеме планирования территории, связанные с определенным расчетом плотности дорог в жилой застройке, рассказали Zelenograd.ru в «Москомархитектуре». Проложить эту дорогу под землей предложил бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин, но тема не получила продолжения.

До 2025 года (срок действия нынешнего генплана) дорогу между 4 и 12 микрорайонами точно не будут строить, а в целом планы её строительства вынесены за 2035 год.

Когда в 2025-м будут делать новый генплан, к этой дороге вернутся — или отменят, или подтвердят необходимость её строительства. Для утверждения нового генплана необходимы публичные слушания — жители в любом случае смогут высказать свои замечания и предложения.

Однако после выступления префекта некоторые жители начали собирать подписи, чтобы исключить эту дорогу из генплана навсегда. Например, такое объявление с подписью «совет дома» появилось в корпусе 1210. В другом объявлении говорится, что «проект генплана подтвержден префектом», и тоже призывают подписывать петицию.