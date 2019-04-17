Комментировать
Правда ли, что через лес между 4 и 12 микрорайонами собираются строить автомобильную дорогу? 17.04.2019 ZELENOGRAD.RU

Планы строительства автомобильной дороги через лесопарк из 4 в 12 микрорайон действительно существуют, и уже очень давно. Рассказываем, какова вероятность, что эти планы станут реальностью.

Сейчас между корпусами 451 и 1212 пешеходная дорожка в лесу. Но автомобильная дорога на этом месте была заложена в генеральном плане развития Зеленограда еще в конце 1970-х годов, когда строился 12-й микрорайон. Есть она и в последнем принятом генплане, сообщил префект Анатолий Смирнов.

Он отметил, что не видит необходимости её строить, поскольку никакого градостроительного развития со стороны 4 и 12 микрорайонов сейчас не предполагается. «Для внуков и детей, на будущее, возможно, когда-то и потребуется — город живой организм, будет меняться», сказал Смирнов.

Действительно, в последнем генплане такая дорога есть, она отмечена на схеме улично-дорожной сети района Матушкино. При этом на лесной территории она отмечена как внеуличная. Что это значит? Как поясняли в префектуре еще в 2010 году, дорогу можно проложить как тоннель под территорией природного комплекса. То есть, предлагалось проложить подземный тоннель при въезде в лес возле корпуса 451 (там, где деревянный мостик) и сделать выезд из него возле корпусов 1211—1212 (22-этажки у леса).

Это всего лишь красные линии на схеме планирования территории, связанные с определенным расчетом плотности дорог в жилой застройке, рассказали Zelenograd.ru в «Москомархитектуре». Проложить эту дорогу под землей предложил бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин, но тема не получила продолжения.

До 2025 года (срок действия нынешнего генплана) дорогу между 4 и 12 микрорайонами точно не будут строить, а в целом планы её строительства вынесены за 2035 год.

Когда в 2025-м будут делать новый генплан, к этой дороге вернутся — или отменят, или подтвердят необходимость её строительства. Для утверждения нового генплана необходимы публичные слушания — жители в любом случае смогут высказать свои замечания и предложения.

Однако после выступления префекта некоторые жители начали собирать подписи, чтобы исключить эту дорогу из генплана навсегда. Например, такое объявление с подписью «совет дома» появилось в корпусе 1210. В другом объявлении говорится, что «проект генплана подтвержден префектом», и тоже призывают подписывать петицию.

Эти казалось бы панические действия вполне объяснимы. «Спящие» элементы генплана могут стать реальностью в любой момент. Актуальный пример — новое строительство в 3-м микрорайоне. Земля на месте снесённых уже давным-давно пятиэтажек осталась в генплане как место под многоэтажную застройку. И вот теперь эти планы реализуются, но только количество этажей в новых домах значительно превышает то, что было здесь раньше.

Нужно ли уже сейчас требовать убрать эту дорогу из генплана?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 72 человека
 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

Все для рукоделия
Ткани , пряжа!

 Реклама
Реклама
Весна! Обновляйтесь!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама