Хотя для местных жителей почта в корпусе 249 — новое отделение, но для самой почты оно старое. Просто в новое помещение переехало почтовое отделение 124681, работавшее на Заводской улице —, оно закрылось в конце прошлого года. Закрыли потому, что дом 10 по Заводской будут сносить по программе реновации.

Помещение на Центральном проспекте, в отличие от старого на Заводской, просторное, есть возможность подъезда транспорта, зона для разгрузки товара. Однако функционально работа отделения не изменилась — оно относится к отделениям почтовой связи 5-го класса, поэтому не осуществляет доставку корреспонденции, сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе «Почты России».

Присвоением класса конкретному почтовому отделению занимается сама «Почта России». Классность определяется количеством обслуживаемого населения и зоной обслуживания. 5-й класс — самый низкий, по давним нормативам почты такие отделения открывали в деревнях и селах. Возможно, в документах «Почты России» отделение на Заводской до сих пор проходило по разряду «сельская местность».

В течение этого года будет рассматриваться вопрос об изменении класса почтового отделения в корпусе 249, сказали в пресс-службе «Почты России». Если его изменят, отделение откроет доставку и увеличит время работы (сейчас оно работает только по будням с 9:00 до 18:00).

Почту на площади Юности, которой пользовались жители 1 и 2 микрорайонов, закрыли ещё в 2005 году, а в 2011-м подобрали новое помещение в жилом доме — но его долго не могли передать из городской в федеральную собственность (почта — федеральное ведомство). Ранее в УФПС Москвы сообщили, что в 249-м корпусе будут оказывать все традиционные почтовые и почтово-финансовые услуги.