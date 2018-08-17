Десятки и сотни деревьев вырубают за лето в зеленоградских лесопарках. «Гуляла с собакой по нашему лесопарку в 9 районе, удивилась мощной вырубке, — поделилась читательница Zelenograd.ru. — Рубят не только ели, пораженные короедом. Лежит много вырубленных берез — при поверхностном осмотре абсолютно здоровые стволы, есть сосны тоже здоровые…» Редакция разбиралась, что происходит.
Сухостойные деревья — ели, сосны, осины, березы, ольху — планово вырубают в лесу за МИЭТом, между 4 и 12 микрорайонами, между Никольским проспектом, Сосновой аллеей и Черным озером, возле улицы Юности со стороны 1 микрорайона, за 8 микрорайоном и в Западной промзоне. Финансирование на эти работы было выделено еще в начале года.
Исполнители работ по вывозу деревьев предъявили корреспонденту Zelenograd.ru документы на вырубку, подписанные начальником ОЭК ЗелАО С.Н.Войтович, и рассказали, что бдительные зеленоградцы уже не раз обращались в полицию при виде вырубки деревьев в лесу. «Наряд полиции приезжает, мы показываем предписания, у нас всё законно», — рассказал сотрудник компании-подрядчика.
«Санитарной вырубке подлежат деревья, утратившие свою жизнеспособность, являющиеся источниками инфекции опасных болезней и резервациями вредителей или угрожающие своим падением безопасности населения, то есть, сухостойные, усыхающие, больные и аварийные деревья» , — пояснили в пресс-службе столичного департамента природопользования.
Решение об удалении деревьев принимает специальная комиссия, составляющая акт обследования, схемы размещения и перечетную ведомость деревьев и кустарников. Какие-то из деревьев повалило или надломило ураганами за последний год, другие повреждены вредителями. Отбирают деревья в рубку по следующим признакам: наличие и доля сухих ветвей в кроне, целостность и состояние коры, поражение вредителями или болезнями, существенный наклон ствола дерева.
Согласно предписанию от 9 августа 2018 года в разных кварталах Крюковского лесопарка удалят 72 дерева, работы должны быть выполнены до 13 сентября. Удаление еще 20 деревьев предусмотрено предписанием от 26 июля.
Всего в этом году по Зеленограду удалят 2835 сухостойных деревьев, 3665 поваленных, еще 4272-м сделают санитарную обрезку. На вопрос о том, сколько деревьев посадят взамен, пресс-служба департамента природопользования ответила, что запланирована посадка кустарников — боярышника, спиреи, вейгела, пузыреплодника. Их посадят вдоль Сосновой аллеи, проспекта Генерала Алексеева, возле поликлиники № 201 в 9 микрорайоне, в восточной части Школьного озера.
«После вырубка единичных деревьев в лесном массиве не образуются свободные площади с достаточной освещенностью, необходимой для посадки, нормального роста и развития саженцев в этих местах, — ответили на вопрос о компенсирующих посадках деревьев в департаменте. — В лесопарках, в отличие от городских (дворовых) территорий, возобновление леса происходит, в том числе, естественным путем. Тем не менее, на 2018-2019 годы на подведомственных территориях запланирована посадка около 3 000 деревьев. В 2018 году проводятся работы по подготовке мест для данной посадки».
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