Сухостойные деревья — ели, сосны, осины, березы, ольху — планово вырубают в лесу за МИЭТом, между 4 и 12 микрорайонами, между Никольским проспектом, Сосновой аллеей и Черным озером, возле улицы Юности со стороны 1 микрорайона, за 8 микрорайоном и в Западной промзоне. Финансирование на эти работы было выделено еще в начале года.

Исполнители работ по вывозу деревьев предъявили корреспонденту Zelenograd.ru документы на вырубку, подписанные начальником ОЭК ЗелАО С.Н.Войтович, и рассказали, что бдительные зеленоградцы уже не раз обращались в полицию при виде вырубки деревьев в лесу. «Наряд полиции приезжает, мы показываем предписания, у нас всё законно», — рассказал сотрудник компании-подрядчика.

«Санитарной вырубке подлежат деревья, утратившие свою жизнеспособность, являющиеся источниками инфекции опасных болезней и резервациями вредителей или угрожающие своим падением безопасности населения, то есть, сухостойные, усыхающие, больные и аварийные деревья» , — пояснили в пресс-службе столичного департамента природопользования.

Решение об удалении деревьев принимает специальная комиссия, составляющая акт обследования, схемы размещения и перечетную ведомость деревьев и кустарников. Какие-то из деревьев повалило или надломило ураганами за последний год, другие повреждены вредителями. Отбирают деревья в рубку по следующим признакам: наличие и доля сухих ветвей в кроне, целостность и состояние коры, поражение вредителями или болезнями, существенный наклон ствола дерева.

Согласно предписанию от 9 августа 2018 года в разных кварталах Крюковского лесопарка удалят 72 дерева, работы должны быть выполнены до 13 сентября. Удаление еще 20 деревьев предусмотрено предписанием от 26 июля.